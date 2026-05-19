Thierry Henry e Samsung a Londra: il futuro del calcio tra tecnologia e emozione

La leggenda del calcio Thierry Henry si è recentemente unita a Samsung a Londra per un evento esclusivo dedicato all'evoluzione del modo in cui i tifosi vivono il calcio e al ruolo centrale della tecnologia nell'esperienza di visione. Insieme al giornalista Ben Jacobs, Henry ha condiviso la sua visione su come l'esperienza calcistica sia sempre più definita da dettagli rapidi e decisivi, con la qualità della visione che si conferma fondamentale per cogliere tutta l'emozione di una partita.



Nel corso dell'evento, media e creator europei hanno potuto testare le ultime innovazioni dei TV Samsung, come Micro RGB, una soluzione che utilizza LED microscopici per migliorare la resa cromatica e il contrasto, eliminando la retroilluminazione tradizionale. Questo consente di mantenere dettagli e nitidezza anche nelle azioni più frenetiche.



Henry ha raccontato come la sua esperienza da giocatore, allenatore e analista abbia trasformato il suo modo di vedere il calcio: Al livello più alto, il calcio è fatto di decisioni rapidissime, movimenti e lettura degli spazi: istanti in cui tutto può cambiare. Quando la qualità della visione non è adeguata, questi dettagli rischiano di perdersi. Per i tifosi, però, sono proprio questi elementi a creare emozione, tensione e coinvolgimento.



L'evento ha messo in luce le nuove soluzioni AI di Samsung, come AI Football Mode, AI Sound Controller Pro e Vision AI Companion. Queste tecnologie sfruttano l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente immagine e audio, migliorando la nitidezza dei movimenti, bilanciando il suono e riducendo le distrazioni. Vision AI Companion segna un passo ulteriore: il televisore interpreta ambiente, contenuti e preferenze dell'utente offrendo un'esperienza sempre più personale e integrata.



La tecnologia, sottolinea Samsung, permette di portare l'emozione dello stadio direttamente nelle case dei tifosi, dando vita a una visione più realistica, immersiva e condivisa. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto vivere non solo dimostrazioni tecniche ma anche momenti conviviali, a conferma della capacità dello sport di creare connessioni.



Dalle immagini ultra nitide alle funzionalità AI adattive, l'obiettivo delle nuove soluzioni resta invariato: restituire con precisione e naturalezza tutte le emozioni del match, così che la passione per il calcio possa essere condivisa anche a distanza.