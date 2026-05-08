Fuori ora SANTISSIMO, il primo album di Sayf: collaborazioni d'eccezione e tour nei principali festival

SANTISSIMO è il titolo del primo album ufficiale di Sayf, disponibile da oggi in digitale e in formato fisico per La Santa Srl/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. L'artista italo-tunisino, classe 1999, ha conquistato l'attenzione nazionale dopo il successo a Sanremo 2026 con "TU MI PIACI TANTO", brano certificato oro e stabile nella Top50 di Spotify, con oltre 29 milioni di stream e primo in classifica EarOne Airplay.



L'album racchiude l'essenza artistica di Sayf, tra storie personali, energia live e contaminazione tra generi e culture, passando da barre potenti a melodie coinvolgenti con sorprendente naturalezza. Prodotto da Dibla e Jiz con collaborazioni di Willy, Laboo, Moli e Chryverde, il disco è arricchito da featuring di nomi di primo piano della scena urban: Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè.



Sono disponibili diverse edizioni fisiche a tiratura limitata, tra cui vinile bordeaux e bianco autografati con due bonus track esclusive, subito andate sold out. La copertina, ideata da Gabriele Frisone e scattata da Alberto Ligi Barboni, richiama lo yin e yang con la pantera simbolo d'istinto e forza e il corpo nudo dell'artista immerso nell'acqua, rifacendosi anche alle origini liguri di Sayf.



L'instore tour parte oggi da Milano e toccherà le principali città italiane tra cui Genova, Bologna, Roma, Palermo, Bari e Napoli fino al 14 maggio. A luglio si terrà la terza edizione della Santissima Fest 2026 all'Arena del Mare di Genova dopo il triplo sold-out dell'anno precedente. In estate, Sayf sarà tra le star di festival come Oltre Festival di Bologna, Assisi Summer Festival, Red Valley di Olbia, Marea Festival e altri, cui seguirà una tournée nei principali club, con doppia data all'Alcatraz di Milano dopo la prima già sold out.



Il disco è stato anticipato da "SEX ON LA SANTA" e dal singolo "BUONA DOMENICA", che unisce la tradizione del cantautorato genovese alle sonorità latineggianti e segna un nuovo passo nella narrazione di Sayf. Tra i brani più attesi spiccano anche "RICORDI" feat. Geolier, "PERCHÉ PIANGO" feat. Kid Yugi e "MONEY" feat. Guè e Artie 5ive, ognuno espressione di rap, introspezione e contaminazioni urbane.



Sayf raccoglie negli ultimi anni riconoscimenti dai più importanti programmi di scouting musicale: è stato l'unico italiano selezionato da VEVO per DSCVR Artists to Watch 2026 e segnalato da Spotify Italia per il progetto RADAR. La sua identità si riflette nella sensibilità con cui mixa rap e melodia, scrittura introspettiva e suoni mediterranei, come testimonia la sua esperienza di vita tra Italia e Tunisia.



TRACKLIST SANTISSIMO:

1) SEX ON LA SANTA

2) RICORDI (feat. Geolier)

3) SALSA MAGHREB

4) NO BOUTIQUE

5) PERCHÈ PIANGO (feat. Kid Yugi)

6) BRATZ (feat. Nerissima Serpe)

7) SANTISSIMO

8) PARLAR D'AMORE (feat. Bresh)

9) PRINCESA

10) I.$. (feat. Tedua)

11) RAFFAELLO

12) NON C'È

13) COSA VUOI DA ME

14) BUONA DOMENICA

15) TU MI PIACI TANTO

16) MONEY (feat. Artie 5ive, Guè)

17) UNA CAN

18) RANDA BARAONDA



Con l'uscita di SANTISSIMO, Sayf conferma la sua posizione di astro nascente nella scena musicale italiana e si prepara a riportare la musica dal vivo nei festival e nei club, con una proposta che intreccia radici, innovazione e contaminazione generazionale.