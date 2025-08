Gadget Must-Have per l’estate: i compagni di viaggio firmati LG

L’estate è alle porte e i preparativi per le vacanze estive sono in fervente attività. LG Electronics presenta tre prodotti innovativi che promettono di rendere i viaggi estivi indimenticabili: il laptop LG gram, il proiettore portatile LG CineBeam Q e la collezione audio LG XBOOM by will.i.am.

Il LG gram è la scelta perfetta per chi desidera portare la creatività sempre con sé. Con un peso inferiore al chilo, questo laptop ultraleggero è sia potente che portatile, ideale per la creazione di contenuti, l’editing e la visione di film in alta risoluzione, ovunque ci si trovi. I nuovi modelli, LG gram Pro e LG gram AI, vantano l’integrazione di Copilot+ e Intelligenza Artificiale, che migliorano l’esperienza utente rendendola più intuitiva e personalizzata.

Per chi sogna serate sotto le stelle, l’LG CineBeam Q si rivela essere il cinema tascabile per eccellenza. Questo proiettore portatile, che offre una qualità d’immagine in 4K UHD fino a 120 pollici e un sistema webOS 6.0 integrato, trasforma ogni spazio in una sala cinematografica a cielo aperto. Elegante e facile da trasportare, è perfetto per giardini, campeggi o case al mare.

Infine, la nuova collezione audio LG XBOOM by will.i.am promette di accendere ogni ambiente con stile e potenza. Grazie alla collaborazione con l’artista internazionale will.i.am, questi speaker si distinguono per il loro design futuristico e la tecnologia all’avanguardia. Offrono un’esperienza audio elevata con funzionalità integrate come AI Sound, AI Lighting e AI Calibration, che ottimizzano il suono e l’atmosfera.

Per i più avventurosi, lo speaker LG xboom Bounce è resistente a polvere, acqua e urti, mentre il compatto LG xboom Grab si adatta perfettamente a un allenamento en plein air. E per chi ama feste all’aperto, il LG xboom Stage 301 offre suono dinamico, funzione DJ e karaoke per serate indimenticabili.

Con questi dispositivi, LG propone soluzioni tecnologiche avanzate e dal design unico, assicurando che nessun aspetto delle vacanze venga trascurato. Il divertimento, la creatività e il relax estivo sono garantiti, ovunque il viaggio possa portarvi.