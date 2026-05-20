Land Rover Discovery: debutta la Landmark Edition

La gamma di Land Rover Discovery si evolve per il 2026 con l’arrivo della nuova Discovery Landmark Edition, una versione che celebra l’eredità di uno dei SUV più iconici del panorama premium. Accanto alla nuova arrivata si confermano la raffinata Tempest e la versatile Discovery S, dando vita a una famiglia rinnovata che punta su design esclusivo, tecnologia avanzata e capacità off-road di riferimento.

Dal 1989, Discovery rappresenta il concetto di SUV familiare di lusso a sette posti, combinando comfort, versatilità e capacità di affrontare qualsiasi terreno. Con il Model Year 2026, il marchio britannico introduce una serie di aggiornamenti estetici, nuove colorazioni e dotazioni dedicate a soddisfare le esigenze delle famiglie moderne.

La vera protagonista della nuova gamma è la Discovery Landmark Edition, una versione che rende omaggio alla storia del modello attraverso dettagli esclusivi e richiami stilistici alle prime generazioni.

Tra gli elementi più distintivi spicca la nuova tinta Tasman Blue, disponibile per la prima volta sulla Discovery e riservata esclusivamente alla Landmark. La colorazione si ispira alla storica Clearwater Blue che accompagnò il debutto del modello originale nel 1989.

La nuova edizione speciale si riconosce anche per il branding dedicato con il simbolo della catena montuosa presente sulle pedane, sulla consolle centrale, sui montanti e nelle luci di cortesia. All’esterno trovano spazio dettagli in finitura Graphite Atlas su griglia e prese d’aria, oltre a inserti Carpathian Grey per la protezione inferiore della carrozzeria.

A completare il look ci pensano i nuovi cerchi in lega da 21 pollici Dark Agate Grey, che enfatizzano l’immagine elegante e robusta del SUV britannico.

Anche l’abitacolo punta sull’esclusività, con finiture in alluminio spazzolato grigio scuro, rivestimenti Tech Velour e una dotazione pensata per il comfort nei lunghi viaggi. Il tetto panoramico scorrevole e il frigorifero integrato nella consolle centrale trasformano ogni spostamento in un’esperienza premium.

La Discovery Tempest resta la variante di punta della gamma 2026 e continua a rappresentare la massima espressione di comfort e raffinatezza del modello.

Per il nuovo anno arriva la vernice esclusiva Borasco Grey, che si aggiunge alle già note Varesine Blue e Carpathian Grey. Tutte le colorazioni sono abbinate a una speciale pellicola protettiva opaca che dona alla vettura un look moderno e sofisticato.

La Tempest si distingue per gli accenti Petra Copper applicati a tetto, passaruota, scritte esterne e cerchi da 22 pollici, creando un forte contrasto cromatico. Gli interni introducono nuove combinazioni contemporanee con sedili nelle tonalità Light Oyster e Caraway, impreziositi da rivestimenti in Pelle Windsor.

La Discovery S rappresenta l’accesso alla gamma senza rinunciare alle qualità che hanno reso celebre il modello. Pensata per l’utilizzo quotidiano e per i lunghi viaggi in famiglia, offre un abitacolo spazioso, materiali premium e numerose soluzioni intelligenti per lo stivaggio. La presenza della ricarica wireless per smartphone, fino a nove prese USB e vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo conferma la vocazione pratica e tecnologica del SUV.

La nuova gamma Discovery 2026 introduce anche una serie di pacchetti accessori progettati per adattarsi a diversi stili di vita. Dal Pet Pack dedicato agli animali domestici fino ai kit Beach Days, Road Trip, Snow Days e Biking Adventures, ogni configurazione è studiata per amplificare la versatilità del SUV britannico.

Gli accessori includono portabici, organizer per il bagagliaio, box da tetto, sistemi di trasporto per attrezzature sportive e soluzioni dedicate ai viaggi in famiglia, confermando la natura poliedrica della Discovery.

La Discovery continua a distinguersi per le sue eccellenti capacità in fuoristrada. Il sistema All Terrain Progress Control lavora insieme al Terrain Response 2 per ottimizzare la guida su qualsiasi superficie, mentre la capacità di guado fino a 900 mm sottolinea l’anima avventurosa del modello.

Il SUV può inoltre trainare fino a 3.500 kg grazie al supporto dell’Advanced Tow Assist, pensato per facilitare anche le manovre più complesse con rimorchi e caravan.

La gamma motori prevede propulsori Ingenium sei cilindri, con le versioni diesel D249 e D350 e il benzina P360, capaci di offrire prestazioni elevate unite a una maggiore efficienza.

Tra le principali novità tecnologiche del Model Year 2026 debutta anche il nuovo Driver Attention Monitor, un sistema che utilizza una telecamera rivolta verso il conducente per monitorarne l’attenzione durante la guida.

Il dispositivo è in grado di fornire avvisi audiovisivi quando rileva distrazioni o segni di stanchezza, incrementando il livello di sicurezza a bordo e rendendo la Discovery ancora più moderna e avanzata.