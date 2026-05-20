Valentina Parisse pubblica il nuovo singolo Le cose che sai, un viaggio nell'emotività

Valentina Parisse torna con un nuovo singolo, Le cose che sai, disponibile su tutte le piattaforme musicali dal 22 maggio. La cantautrice romana, conosciuta per la sua voce magnetica e capace di trasformare emozioni intime in immagini e suoni, propone un brano che invita ad ascoltarsi nel profondo, andando oltre la superficie delle cose.



Le cose che sai segna un'evoluzione nell'universo artistico di Parisse, rafforzando la sua direzione verso un pop-rock emotivo, attuale e personale, dove le fragilità diventano condivisibili. Il viaggio musicale del nuovo brano è accompagnato da un videoclip ufficiale intenso, disponibile dal 22 maggio alle ore 14 su YouTube, diretto da Shake Plastik Dreamer, che valorizza la forza interpretativa dell'artista con un racconto visivo essenziale e immersivo.



Dopo il successo di Asteroide, Valentina Parisse propone ora un singolo ancora più diretto e consapevole. Le cose che sai si distingue per la sua tensione emotiva: racconta la differenza tra chi si limita a sfiorare le emozioni per non sentire troppo e chi trova il coraggio di andare oltre. La canzone affronta quei pensieri nascosti che, per paura, spesso fingiamo di non conoscere.



La produzione, curata da Luca Chiaravalli e Paolo Caruccio, unisce due personalità della musica italiana che riescono a dare al brano una firma distintiva. Chiaravalli, tra i più noti produttori del pop nazionale, ha lavorato con grandi artisti come Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Giorgia e Francesco Gabbani; Caruccio, invece, porta una sensibilità indie-pop contemporanea, costruendo insieme un paesaggio sonoro dinamico con batterie incisive e chitarre graffianti.



La scrittura alterna immagini immediate, come "ti ho portato i fiori ma non era maggio", ad esplosioni di vulnerabilità e verità nell'interpretazione vocale, senza mai perdere intensità emotiva. La produzione si trasforma in un crescendo potente e autentico, dove energia pop-rock e tensione emotiva si fondono in una identità unica.



Le cose che sai è stata scritta da Valentina Parisse insieme a Lara Ingrosso e DavideNapoleone. L'aspetto visivo del progetto, dalle foto all'artwork, è stato affidato a SHAKE per Plastik Dreamer, già al fianco di nomi internazionali come Damiano David, Tiziano Ferro, David Guetta, Elodie e XFactor.



Il singolo di Valentina Parisse non cerca scorciatoie ma punta dritto al cuore dell'ascoltatore, chiedendo di ascoltarsi e riconoscere quelle emozioni che spesso si tengono nascoste.





