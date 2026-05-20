Stellantis e JLR valutano una partnership strategica per lo sviluppo negli Stati Uniti

Stellantis e Jaguar Land Rover hanno firmato un MoU per valutare la collaborazione nello sviluppo di prodotti e tecnologie nel mercato automobilistico USA.

Stellantis e Jaguar Land Rover hanno annunciato la firma di un Memorandum d'intesa per esplorare opportunità di collaborazione nello sviluppo di prodotti negli Stati Uniti. Le due aziende, tra i maggiori protagonisti del settore automobilistico globale, intendono valutare sinergie che possano accrescere il valore per entrambe le organizzazioni, grazie alla complementarietà delle rispettive competenze su prodotto e tecnologia.

Il Memorandum d'intesa (MoU) firmato non è vincolante e prevede che Stellantis e JLR analizzino congiuntamente opportunità di collaborazione e integrazione tecnologica per il mercato statunitense. L'obiettivo dichiarato è quello di abbinare le forze per offrire ai clienti soluzioni innovative e prodotti sempre più rispondenti alle nuove esigenze di mobilità.

Collaborando con i nostri partner per sviluppare sinergie in aree chiave come prodotto e tecnologia, possiamo creare valore per entrambe le organizzazioni, restando pienamente focalizzati nell'offrire ai nostri clienti i prodotti che amano, ha dichiarato Antonio Filosa, Chief Executive Officer di Stellantis.

Anche PB Balaji, Chief Executive Officer di JLR, ha sottolineato l'importanza della collaborazione nel percorso di crescita sul mercato americano: Nel percorso di evoluzione di JLR verso il futuro, la collaborazione sarà un elemento fondamentale per cogliere nuove opportunità. La partnership con Stellantis ci consente di valorizzare competenze complementari nello sviluppo di prodotti e tecnologie, a supporto dei nostri piani di crescita di lungo termine nel mercato statunitense.

L'eventuale concretizzazione delle iniziative discusse sarà subordinata alle consuete condizioni di chiusura, tra cui la sottoscrizione di accordi definitivi vincolanti.

Stellantis si conferma tra i principali gruppi automobilistici mondiali, con marchi iconici come Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Peugeot, Opel e molti altri. Impegnata nell'innovazione e nella libertà di scelta dei clienti, investe costantemente in tecnologie all'avanguardia.

JLR prosegue invece la sua strategia Reimagine, puntando su sostenibilità, elettrificazione della gamma e una visione moderna del lusso automobilistico. Entro la fine del decennio, ogni marchio del gruppo offrirà almeno un modello completamente elettrico, mentre Jaguar diventerà interamente elettrica. La flessibilità nelle motorizzazioni consente a JLR di rispondere progressivamente alla domanda nel passaggio all'elettrico.

Questa valutazione di sinergia tra Stellantis e JLR rappresenta un possibile nuovo scenario per il comparto automotive negli Stati Uniti, incentivando l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie attraverso una collaborazione tra due grandi gruppi internazionali.