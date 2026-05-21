Garlasco, nuovi sviluppi sul caso Poggi: impronte e audio inediti a Quarto Grado

Il celebre programma di approfondimento "Quarto Grado", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna venerdì 22 maggio alle 21.30 su Retequattro con una puntata dedicata ai più recenti sviluppi nel caso Garlasco, concentrandosi sulle ultime novità relative all'omicidio di Chiara Poggi.



L'attenzione è puntata soprattutto sulla compatibilità tra le impronte del colpevole e quelle di Andrea Sempio, emersa dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia. La trasmissione offre inoltre approfondimenti esclusivi grazie alla diffusione di audio inediti tratti dalle intercettazioni relative al nuovo indagato.



Un parterre di esperti affiancherà i conduttori in studio: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva. Questo gruppo di analisti e giornalisti apporterà il proprio contributo nell'analisi dei nuovi elementi investigativi e nelle riflessioni sul caso che da anni coinvolge l'opinione pubblica.



La puntata promette un confronto serrato sui dettagli tecnici delle impronte e sugli aspetti investigativi delle intercettazioni, senza tralasciare le possibili ripercussioni giuridiche dei recenti sviluppi. L'appuntamento si preannuncia come un'occasione importante per fare il punto su uno dei casi più complessi della cronaca italiana, offrendo nuovi spunti a chi segue da tempo la vicenda di Garlasco.