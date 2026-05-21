Mario Biondi festeggia 20 anni di carriera con un tour tra Italia e capitali europee

Mario Biondi celebra vent'anni di carriera con una tournée che abbraccia l'Italia e alcune tra le più importanti capitali europee. Il tour, partito nei principali teatri italiani, si conclude questa sera al Teatro Metropolitan di Catania la sua prima parte, dopo dieci date che hanno visto protagonista la voce soul-jazz più famosa d'Italia. L'artista ha presentato arrangiamenti inediti, pensati per esaltare la purezza del suo timbro e l'eleganza del sound, apprezzati dal pubblico lungo tutta la penisola.

Non solo i suoi brani storici, ma anche reinterpretazioni di artisti come Kool & The Gang e Lucio Battisti hanno reso la scaletta uno spettacolo raffinato e coinvolgente, arricchito dalla presenza sul palco di musicisti di altissimo livello, tra cui il Maestro Antonio Faraò al pianoforte, Massimo Greco alla direzione musicale, Matteo e Giovanni Cutello alla tromba e al sassofono, Ameen Saleem al basso, Devid Florio alle percussioni, chitarra e flauto, e David Haynes alla batteria, affiancato in alcune date da Nicolas Viccaro o Francesca Remigi.

In occasione di questo anniversario, da domani venerdì 22 maggio sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo Ancorarsi ancora. Una canzone con ritmiche e suoni contemporanei, particolarmente energica, che parla di tecnologia e domotica. Il brano è estratto da Prova d'autore, il primo album in lingua italiana di Biondi, disponibile in formato digitale, CD e vinile da collezione: un progetto che vede l'artista protagonista indiscusso in veste di interprete, autore, compositore e produttore.

Dal 23 maggio il tour si sposta all'estero, con appuntamenti in città come Budapest, Parigi, Londra, Edimburgo, Glasgow, Saarbrucken, St. Moritz e Spalato. Mario Biondi conferma così la sua dimensione internazionale, forte di una carriera che dal 2006 lo ha portato ad esibirsi in oltre 50 paesi e sui palchi più prestigiosi d'Europa e del mondo.

L'atteso ritorno in Italia è previsto per l'estate, con una serie di concerti open air in suggestive location, e successivamente nei teatri dal prossimo novembre. Tra le date annunciate: Musicastelle di Saint Pierre il 20 giugno, Savigliano il 27 giugno, Taranto il 3 luglio, Giulianova l'8 luglio, Trieste il 12 luglio, Morgantina il 25 luglio, Sarsina il 1 agosto, Lucera il 4 agosto, Porto Recanati l'8 agosto, Neoneli l'11 agosto, Borgia il 18 agosto e Forte dei Marmi il 20 agosto. A novembre il tour toccherà i principali teatri di Trento, Varese, Parma, Padova, Montecatini Terme, Assisi, Fermo, Venezia, Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari e Sassari.

In vent'anni di carriera, Biondi ha saputo affermarsi come una delle voci più originali e riconoscibili del soul-jazz mondiale, collaborando con artisti internazionali del calibro di Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chaka Khan, Burt Bacharach, Al Jarreau, Sarah Jane Morris, Till Brönner e numerosi illustri protagonisti della musica italiana. La sua capacità di emozionare il pubblico e di creare atmosfere indimenticabili lo riconferma come uno dei protagonisti assoluti della scena musicale contemporanea.