Arriva su RaiPlay Sound il podcast Voice Art: viaggio alla scoperta della voce

Dal 25 maggio su RaiPlay Sound è disponibile Voice Art, il podcast di Pino Insegno e Alessia Navarro che esplora voce, identità e comunicazione.

Dal 25 maggio è disponibile su RaiPlay Sound Voice Art, il nuovo podcast original scritto e condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Questo progetto sonoro nasce con l'obiettivo di esplorare il legame profondo tra voce, identità e comunicazione, portando l'ascoltatore a scoprire uno degli strumenti più potenti e spesso sottovalutati della nostra quotidianità.

Suddiviso in dieci episodi da circa trenta minuti ciascuno, Voice Art offre un percorso accessibile e coinvolgente tra respiro, dizione, paura di parlare in pubblico, emozioni e il cambiamento apportato dalla tecnologia nella comunicazione. Non si tratta di un semplice manuale o di un corso tecnico, ma di un racconto che intreccia scienza, esperienza personale e storie reali, ponendo al centro la consapevolezza più che la mera tecnica.

Pino Insegno e Alessia Navarro guidano gli ascoltatori con un approccio umano ed empatico, affrontando situazioni comuni come la voce che trema durante un colloquio, che si spezza per l'emozione o che muta quando cerchiamo di apparire più sicuri. Il podcast approfondisce il funzionamento dell'apparato fonatorio, il ruolo fondamentale del respiro e del corpo e l'importanza dell'ascolto, mostrando come la voce sia specchio dell'identità di ciascuno di noi.

Perché la voce non è solo ciò che diciamo. È il modo in cui esistiamo nel mondo. Questo messaggio permea tutti gli episodi, rivolti a un pubblico ampio e trasversale: professionisti, studenti, insegnanti, artisti, creator e chiunque voglia migliorare il proprio modo di comunicare. Voice Art invita così a rallentare, ad ascoltare davvero, riscoprendo la voce come forma autentica di relazione.

Arricchiscono il percorso del podcast anche ospiti d'eccezione del mondo della voce e del doppiaggio: tra questi il foniatra Franco Fussi, la vocal coach Eleonora Bruni, il chirurgo e direttore d'orchestra Diego Cossu, l'insegnante di dizione Andrea Papalotti e interpreti della recitazione e doppiaggio come Francesco Pannofino e Luca Ward.

Gli episodi affrontano tematiche diverse: dall'apparato fonatorio, alla respirazione e dizione, passando attraverso public speaking, difetti della voce, rapporto tra voce ed emozioni, identità, ascolto, voce e stereotipi di genere fino all'impatto della voce nell'era digitale. Voice Art si propone così di restituire centralità e valore a ciò che spesso diamo per scontato: la nostra voce, tornando al corpo e al respiro come strumenti di autenticità e consapevolezza.