Dèmodè pubblicano Orbita: il nuovo singolo che fonde dance, folk e synth pop

È disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Orbita, il nuovo singolo firmato dai Dèmodè, duo che unisce la cantautrice e chitarrista Julie e il dj, produttore e autore Anthony Louis. Il brano si segnala per il suo sound pop dance, caratterizzato da una progressione che fonde elementi elettronici e classici. I richiami al synth pop degli anni Ottanta e Novanta, insieme a un groove pulsante e percussioni dal sapore vintage, creano un'atmosfera che oscilla tra il moderno e il nostalgico.

Con Orbita, i Dèmodè affrontano il tema delle relazioni ai tempi attuali, spesso condizionate da dinamiche sociali e da un forte timore di esporsi emotivamente. Il messaggio, forte e diretto, è un invito a superare queste barriere, puntando su autenticità e presenza. Il brano vuole essere una vigorosa testimonianza di come si presenta il panorama sentimentale attuale. Il timore di esporsi è diventato per molti, un dogma dal quale difficilmente si trova una via di fuga - dichiarano i Dèmodè - Orbita, nella sua semplicità, cerca di incoraggiare l'individuo a mettersi a nudo nella relazione, a vivere il presente e ad osare senza preoccuparsi del domani, perché, così facendo, si rischia di perdere qualcosa di autentico.

Il finale del brano è arricchito dal suono del sassofono del jazzista torinese Danilo Pala, che si integra perfettamente con l'identità sonora del duo. La direzione esecutiva e creativa è affidata a Milkrec.

I Dèmodè sono nati nel 2025 dall'incontro artistico e personale tra Julie (Giulia Luzzi), rocker appassionata di blues, country e cantautorato italiano, e Anthony Louis (Antonio Tolo), amante di funk, r&b e disco. Dopo quasi 15 anni di amicizia e numerose collaborazioni, hanno scelto di unire definitivamente i loro percorsi, con l'obiettivo di dar vita a una produzione indipendente e originale. Le loro esibizioni live si distinguono per l'uso innovativo dei vinili affiancati alle consolle di ultima generazione, mentre negli arrangiamenti spiccano strumenti come chitarra e flauto che contribuiscono a definirne lo stile.

In poco tempo, i Dèmodè hanno partecipato a concorsi prestigiosi, come il San Marino Song Contest 2026, e pubblicato i singoli Omeotermia e Ottovolante nel 2025, confermandosi come una delle nuove realtà più interessanti del panorama pop italiano. Orbita rappresenta la sintesi ideale tra passato e futuro musicale, con un linguaggio sonoro che punta alle emozioni autentiche.