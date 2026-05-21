Tedua torna alle origini: stanotte esce il nuovo mixtape Ryan Ted e annuncia San Siro 2026

Tedua celebra dieci anni di carriera con il ritorno alle origini: stanotte esce il nuovo mixtape Ryan Ted, disponibile in tutti i formati a partire dall'una. Il progetto contiene sedici tracce e vanta collaborazioni con artisti di spicco come Anna, Ernia, Latrelle, Nerissima Serpe e Sayf. Dopo il debutto con Aspettando Orange County nel 2016, il rapper ligure propone un album che riscopre le sonorità e la scrittura che lo hanno reso celebre tra i primi fan, mantenendo l'estetica ispirata al mondo della serie TV The O.C. ma arricchita da un vissuto personale più crudo e diretto.



La tracklist di Ryan Ted comprende i brani Rap Leggenda, Faxxx feat. Latrelle, Uno+Gangsta feat. Nerissima Serpe, Mai, Felpa Nera feat. Anna, Too Late, Hoola Hop feat. Ernia, Volare, Freestyle, Giovane e bello feat. Sayf, Gli Anni, Gravità feat. Latrelle, Blue, Veliero di carta, Chuniri e Lettera a Tedua.



Il mixtape esce sia in CD sia in vinile, con una copertina creata da Marco Giacobbe. Nei giorni scorsi Tedua ha sorpreso i fan diffondendo il video di Lettera a Tedua, ultima traccia dell'album che rappresenta una riflessione personale sugli ultimi dieci anni. A precedere il progetto è stato anche il singolo Chuniri, prodotto da SHUNE e accompagnato da un videoclip girato tra Los Angeles e l'Italia: il finale mostra l'artista alla guida verso lo Stadio San Siro.



La data da segnare in agenda è il 24 giugno 2026, quando Tedua sarà protagonista di un evento unico al Meazza di Milano, il suo primo grandissimo live nello stadio simbolo della città. L'annuncio rappresenta la consacrazione della sua carriera ultradecennale, iniziata proprio con Aspettando Orange County. I biglietti per San Siro Tedua sono già disponibili in prevendita.



