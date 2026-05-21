Stelle: il thriller sociale che rompe il silenzio sul bullismo arriva al cinema

Arriverà nei cinema nella primavera 2027 "Stelle", il nuovo thriller sociale che affronta il bullismo in tutte le sue forme, combinando atmosfere crude, tensione emotiva e realismo contemporaneo. Il film, prodotto da Dreams Production da un'idea e sceneggiatura di Gigi Liviero e la regia di Carlo Grotti Trevisan, si annuncia come un progetto d'impatto per le scuole e la società.



Il racconto si svolge tra i corridoi eleganti del Liceo "Vita Spericolata", che nascondono invece un sistema fatto di paura e silenzi, dove cyberbullismo, revenge porn, body shaming, discriminazione, manipolazione digitale e isolamento sociale sono fenomeni quotidiani. Protagonisti del cast sono nomi di spicco e giovani talenti. Enrique Arce, già noto al grande pubblico per il suo ruolo ne "La casa di carta", veste i panni del commissario Juan Vasquez che, sotto copertura come Professor Giovanni Ligabue, indaga sul tentato suicidio dello studente Dicle (interpretato da Enrico Di Clemente). Accanto a lui, Isabelle Adriani sarà Eva Ferrari, psicologa fondamentale nell'indagine, mentre Danny Quinn interpreterà Christian XIII, personaggio enigmatico che alimenta la tensione narrativa.



Tra i ruoli principali spiccano anche Fioretta Mari nei panni della Nonna Matilde, David Parenzo come Questore Borsellino e Cristian Brocchi come il Mister della Nazionale Cantanti. Arianna Lavacchielli sarà Ary, esempio di una generazione fragile ma ricca di potenzialità.



"Stelle" non è solo un film ma un vero progetto culturale e sociale, pensato per dialogare con giovani, scuole e famiglie. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e creare momenti di confronto oltre la sala cinematografica, nelle scuole e nei contesti pubblici, con il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. Sulla pagina Instagram ufficiale sono già disponibili i primi spot contro il bullismo realizzati con i giovani protagonisti.



In attesa dell'uscita del film, sono previsti due eventi speciali in Emilia-Romagna. Domani, 22 maggio, si svolgerà il Gran Galà del Cinema Stelle a O2 Farm di Crespellano, vicino Bologna: un evento immersivo, su prenotazione, per scoprire le scenografie e incontrare il cast prima delle riprese che cominceranno a Modena il 22 giugno. Sabato 23 maggio, invece, lo Zazzà Bar di Carpi ospiterà uno stage cinematografico aperto ai giovani, con Fioretta Mari come guida per avvicinarsi al mondo della recitazione e alla preparazione scenica.



Il progetto gode della partnership di importanti realtà, tra cui Motorclub, Autoclub Modena, Radio Bruno, Monte dei Paschi di Siena, Nazionale Cantanti, Givova, Reasing Sistem, Capelli in Company e Rock concerti.



"Stelle" promette di diventare un riferimento non solo per chi vive il cinema, ma anche per chi crede nella forza delle immagini come leva di cambiamento sociale, formazione e ascolto delle nuove generazioni.