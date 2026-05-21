Sienna Spiro, la nuova voce della musica inglese: in arrivo l'album di debutto "Visitor"

Sienna Spiro è pronta a conquistare definitivamente la scena musicale internazionale con l'annuncio del suo attesissimo album di debutto "Visitor", in uscita il prossimo 3 luglio in tutto il mondo. La giovane cantautrice londinese, già definita da molti come la migliore voce della sua generazione, ha totalizzato oltre 1,3 miliardi di stream globali e si è affermata grazie a hit come "Die On This Hill", brano che ha stregato pubblico e critica.



Riconosciuta come nuova promessa della musica britannica, Sienna Spiro ha già visto tre suoi singoli contemporaneamente nella Billboard Hot 100: "The Visitor", "You Stole the Show" e la celeberrima "Die On This Hill", diventata una delle canzoni più ascoltate al mondo negli ultimi mesi. Il recente singolo "Material Lover" accompagna la colonna sonora del film campione d'incassi "Il Diavolo veste Prada 2" ed è attualmente tra i brani più trasmessi dalle radio italiane.



"Visitor", prodotto da Omer Fedi con una squadra d'eccellenza tra cui Blake Slatkin, Yakob, Michael Pollack, Larry Gold e il Premio Oscar Peter Rotter, si distingue per una raffinata fusione tra soul e pop sinfonico. Il lavoro è stato sviluppato in studi leggendari come Electric Lady Studios di New York, Abbey Road Studios a Londra e Valentine Recording Studios di Los Angeles, conferendo all'album profondità e respiro internazionale.



Il disco esplora con sincerità disarmante temi come la caducità della vita e l'esilio emotivo, mantenendo intatto un calore intimo e una scrittura introspettiva. "Ho sempre avuto una forte consapevolezza della transitorietà delle cose. Ho molta paura che le cose finiscano e che le persone se ne vadano. È una sensazione così intensa che spesso non mi impegno in nuove relazioni o in qualsiasi cosa che so che non durerà, quindi in un certo senso ho trascorso gran parte della mia vita sentendomi una visitatrice, qualcuno che è solo di passaggio. Realizzare questo album mi ha davvero insegnato ad assaporare le cose in quell'esatto momento, invece di preoccuparmi costantemente del futuro. Quando le persone ascolteranno il disco, spero di aiutarle a trovare un po' di conforto nel fatto che tutto è temporaneo. Non dobbiamo sempre affrettarci a lasciar andare: possiamo dare importanza alle cose senza che debbano necessariamente durare nel tempo", racconta l'artista stessa.



Cresciuta ascoltando Frank Ocean, Etta James, Frank Sinatra e Amy Winehouse, Sienna Spiro ha iniziato a scrivere canzoni già a dieci anni e da allora non si è mai fermata. Il suo sound, che intreccia jazz e pop contemporaneo, si impone per storytelling cinematografico e una voce che lascia il segno a ogni ascolto. Il debutto con il singolo "Need Me" risale al 2024, seguito dall'EP "Sink Now, Swim Later" con oltre 170 milioni di stream e la hit virale "Maybe" da 600 milioni di visualizzazioni su TikTok.



Definita dai media internazionali come "la miglior voce sentita dai tempi di Adele" (Ryan Tedder) e "prossima supereroina del pop mondiale" (Variety), Sienna Spiro si prepara per portare il suo "The Visitor Tour" nel Regno Unito, in Europa e nei principali festival internazionali, dal Montreux Jazz Festival al Lollapalooza.



Con oltre 1,7 milioni di follower su TikTok e un'ascesa inarrestabile nelle classifiche mondiali, Sienna Spiro si conferma la nuova voce di una generazione, pronta a emozionare e sorprendere con la sua unicità.