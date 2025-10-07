GATTOTORO FEAT. GIANCANE: esce domani il nuovo singolo “UNGARETTY”

Dopo il successo di “Canzone contro i bambini”, GattoToro, il progetto solista di Gabriele Tura, frontman dei Le Endrigo, si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico con il suo nuovo singolo intitolato “UNGARETTY”. Disponibile a partire da mercoledì 8 ottobre in tutti gli store digitali tramite l’etichetta Woodworm/Universal, il brano è arricchito dalla collaborazione con Giancane e rappresenta una pietra miliare nella carriera di Tura.

Scritto a quattro mani con Giancane, “UNGARETTY” è un pezzo rock intenso ed emotivo che esplora temi come l’amicizia, la vulnerabilità e la forza delle piccole conquiste quotidiane, le quali si trasformano in vittorie immense nei momenti di difficoltà. “Due delle cose più difficili da dire agli amici sono ‘mi sposo’ e ‘non sto bene’. In entrambi i casi si rischia di trovarsi per la prima volta dopo vent’anni in chiesa vestiti tutti come scemi. ‘Si sta come…’ Parole rubate alla bocca di un poeta e ridate a quella di un altro: Giancane, l’unico che porterei in chiesa con me. Meglio se vivi entrambi”, racconta Gabriele Tura, mettendo in luce la profondità del legame che il testo intende trasmettere.

“UNGARETTY” si erge come un inno alla condivisione, un promemoria del potere dei gesti semplici—alzarsi, uscire, stare insieme—che possono rafforzare lo spirito, specialmente con le persone giuste accanto.

GattoToro ha intrapreso la sua carriera solista con determinazione, pubblicando un EP e diversi singoli, tra cui “Anti Anti feat. Le Endrigo”, “Canzone Contro I Bambini”, e collaborazioni con artisti come Casadilego. La sua esperienza live include l’apertura per i Fast Animal and Slow Kids sui principali palchi italiani, consolidando la sua presenza nel panorama musicale attuale.

Matteo Grasso ha curato il mixaggio e la masterizzazione di “UNGARETTY”, assicurando una qualità sonora che riflette l’intensità e l’emozione che caratterizzano il progetto di GattoToro. Con un’impronta rock e cantautorale, Gabriele Tura continua a esplorare nuovi orizzonti musicali, dando voce alle verità e ai sentimenti del quotidiano con uno stile unico e coinvolgente.