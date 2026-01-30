“Ghost” torna al cinema in 4K per San Valentino: un solo giorno per rivivere un amore eterno

Il 14 febbraio, giorno dedicato all’amore, sarà l’occasione perfetta per rivivere una delle storie romantiche più celebri della storia del cinema. “Ghost” di Jerry Zucker torna sul grande schermo nella sua versione restaurata 4K, grazie a un evento speciale promosso da Lucky Red, disponibile solo per una giornata.

Uscito nel 1990, “Ghost” è diventato nel tempo un vero cult, capace di attraversare le generazioni e di raccontare l’amore come una forza che va oltre la vita e la perdita. La storia di Sam e Molly, interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, è ormai un’icona del cinema contemporaneo. Un legame che non si spezza neppure di fronte alla morte, ma continua a manifestarsi attraverso la memoria, i luoghi e i gesti quotidiani.

“Perché non mi dici ‘ti amo’? Io te lo dico continuamente. No: io dico ‘ti amo’, tu dici ‘idem’. Non è la stessa cosa!” — la celebre battuta simbolo del film torna a far emozionare, evocando tutto il romanticismo di una pellicola che non ha mai smesso di far sognare.

“Ghost” è un racconto senza tempo, sospeso tra romanticismo e mistero. Sam Wheat (Patrick Swayze), trasformato in un fantasma dopo una rapina finita tragicamente, scopre che la sua morte non è stata un caso. Per rimettersi in contatto con l’amore della sua vita, Molly (Demi Moore), e scoprire la verità sul proprio omicidio, si affida a Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), una sensitiva tanto incredula quanto straordinariamente efficace.

Con la sua colonna sonora firmata da Maurice Jarre e la sceneggiatura intensa e ironica di Bruce Joel Rubin, il film vinse due premi Oscar®, consolidando il suo status di classico intramontabile. La celebre scena della lavorazione dell’argilla rimane una delle più iconiche della storia del cinema e continua a essere simbolo di sensualità e tenerezza.

Nel giorno in cui si celebra l’amore, la proiezione di “Ghost” in versione restaurata rappresenta un invito a (ri)vivere un’emozione profonda sul grande schermo. Un appuntamento imperdibile per gli innamorati di ogni età, per chi vuole riscoprire un grande classico o per chi desidera, anche solo per una notte, credere che l’amore possa davvero superare ogni confine.