Pechino Express: trionfo de I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino a Kyoto

Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de I Raccomandati, sono i vincitori ufficiali della nuova edizione di Pechino Express - L'Estremo Oriente. La finale, trasmessa da Kyoto, ha visto trionfare i due giovani amici al termine di una gara intensa ed emozionante, ambientata nel suggestivo scenario del Tempio Ninna-Ji.



Secondo posto per Jo Squillo e Michelle Masullo, le Le DJ, che erano considerate le favorite alla vigilia. Hanno però avuto un imprevisto fatale durante il passaggio conclusivo verso il Tappeto Rosso, factor che ha giocato a favore della coppia vincitrice. Terza posizione per Fiona May e Patrick Stevens, I Veloci, che hanno comunque completato il podio di questa edizione entusiasmante.



La corsa verso la vittoria è stata guidata, come sempre, da Costantino della Gherardesca, affiancato nell'ultima tappa in Giappone dall'inviato Guido Meda. Gli spettatori hanno così potuto vivere tutte le tappe del lungo viaggio, raccontato anche da Lillo in Indonesia e Giulia Salemi in Cina, per un totale di oltre 5450 km percorsi e mille emozioni vissute dalle coppie partecipanti.



Chanel e Filippo si sono distinti per spirito di squadra, determinazione e capacità di superare insieme le difficoltà. Durante le prime fasi della gara si sono imposti vincendo due tappe, prima di stabilizzarsi a metà classifica, per poi accelerare fino al traguardo finale. In una stagione che ha visto i concorrenti immergersi nella spiritualità di Bali, sfidare i vulcani di Giava e attraversare la Cina, la fase conclusiva si è svolta tutta in Giappone, dalla partenza a Nara allo sprint decisivo verso Kyoto.



L'ultimissima tappa è iniziata dal santuario shintoista di Tanzan-jinja a Nara, sede di una spettacolare pagoda, per continuare con una prova fra lottatori di Sumo a Sakai. Da lì, tutte le coppie si sono messe alla prova fino a Osaka: qui Le DJ sono riuscite ad accedere direttamente alla finalissima a due dopo la firma del Libro Rosso, mentre I Raccomandati e I Veloci hanno dovuto contendersi l'ultimo posto disponibile in finale.



A Kyoto, città dalla storia millenaria, sono stati Chanel e Filippo ad arrivare per primi al penultimo Tappeto Rosso, relegando I Veloci al terzo gradino del podio.



Lo sprint finale verso il Tempio Ninna-Ji, tempio iconico della città giapponese, è stato tutto da vivere: pochi chilometri ma decisivi, dove ogni dettaglio ha fatto la differenza. Chanel e Filippo hanno avuto la fortuna di essere accompagnati da un autista preciso, mentre Jo Squillo e Michelle Masullo sono state lasciate fuori posizione, compromettendo la loro corsa. La proclamazione è stata resa ancora più emozionante da una tradizionale danza giapponese, accompagnata da un beat elettronico e da un gruppo di ballerine in abiti tipici - il momento perfetto per celebrare la vittoria de I Raccomandati.





