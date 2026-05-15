SKEYE porta il nuovo singolo Polaroid nei live di Milano a maggio

La giovane cantautrice SKEYE, recentemente premiata con il Premio Lunezia 2025 nella categoria Nuove Proposte, torna dal vivo a Milano per presentare il suo nuovo singolo Polaroid, già disponibile in radio e in digitale. Gli appuntamenti sono fissati per il 16 maggio al Gipsy, in via Carlo Valvassori Peroni 56, e il 22 maggio da oTTo, in via Paolo Sarpi 8, entrambi a ingresso libero.

Il debutto milanese della nuova canzone avverrà il 16 maggio, a partire dalle 21.30, durante l'evento Gipsy Unplugged organizzato da Spore Agency. Per l'occasione, SKEYE si esibirà in una dimensione acustica intima insieme a Tosello, con Francesco Tappari alla chitarra, offrendo al pubblico un'esperienza musicale autentica e raccolta.

Il secondo appuntamento è previsto per il 22 maggio alle 20.00. SKEYE, sempre accompagnata da Francesco Tappari alla chitarra, aprirà il live del cantautore Alex The Bug in coppia con il cantante Parry. Entrambi gli eventi sono gratuiti e rappresentano un'occasione per scoprire dal vivo la voce originale di una delle più interessanti nuove proposte del panorama musicale italiano.

Polaroid, prodotta da Marco Zangirolami e scritta insieme a Danila Satragno, racconta la storia di un amore estivo, leggero e apparentemente innocuo, ma destinato a lasciare un segno profondo nella memoria.

Il brano anticipa l'arrivo dell'estate non solo nelle sonorità fresche, ma anche nel carattere narrativo, capace di evocare atmosfere sospese e momenti intensi ma fugaci, tipici delle notti estive in cui tutto sembra possibile.

Maria Sara Costanzo, in arte SKEYE, classe 2000, è originaria di Castelforte e vive a Milano dove studia al CPM Music Institute di Franco Mussida. Già finalista in importanti concorsi come Festival di SanNolo, Videofestival Live e Tour Music Fest, ha conquistato critica e pubblico con uno stile che fonde pop elettronico e indie-folk. Tra le sue influenze principali si contano Bon Iver, Harry Styles e Queen, modelli di libertà espressiva e innovazione sonora.

Con questi live a Milano, SKEYE conferma la sua crescita artistica e invita il pubblico a lasciarsi trasportare dall'energia e dalla spontaneità estiva del nuovo singolo Polaroid.