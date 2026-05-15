Lovefest arriva all'Ex Base NATO di Napoli: debutto italiano con Sven Väth e Traumer

Lovefest, uno dei festival di musica elettronica più seguiti in Europa sud-orientale, debutta finalmente in Italia sabato 16 maggio presso l'Ex Base NATO di Napoli. Dopo quasi vent'anni di successi in Serbia, la manifestazione sceglie la simbolica location di Bagnoli per inaugurare il primo capitolo internazionale e promette un'esperienza immersiva all'insegna della musica, dell'energia e della connessione tra il pubblico.



Il programma vede protagonista assoluto Sven Väth, leggenda della techno tedesca, affiancato dal raffinato Traumer e dalla talentuosa Manda Moor. Insieme a loro, animeranno la console anche Elbio & Denis, i balcanici 7OGI e Gostoja, mentre la scena partenopea sarà rappresentata dal dj napoletano Chris Bowl: simbolo dell'incontro tra identità locale e respiro globale.



L'appuntamento con Lovefest a Napoli segna l'inizio della nuova rassegna Love Unfolding, evoluzione naturale del Tuborg Lovefest che negli anni ha saputo mescolare icone della musica elettronica e talenti underground, imponendosi tra i festival più premiati d'Europa.



Sul palco ci sarà la possibilità di vivere una performance di Sven Väth - noto per i suoi vinili rari e per set senza compromessi - insieme all'estro di Traumer e alla carica di Manda Moor, in una line-up calibrata per conquistare clubber di ogni provenienza.



L'evento si inserisce in una stagione particolarmente intensa per l'Ex Base NATO, divenuta uno dei principali hub culturali del Sud Italia. Dopo la riconversione da base militare a polo per eventi, la struttura modulabile può oggi ospitare fino a 20.000 persone e accoglierà anche l'Alien Sound Festival il 4 e 5 luglio, con nomi internazionali come Ozuna, Anuel AA e Myke Towers, e i concerti di Romeo Santos e Prince Royce. A seguire sono previsti gli show di Salmo, Mannarino e altri artisti in un calendario in costante aggiornamento.



Alla direzione artistica del progetto c'è Vanni Migliaccio, imprenditore e producer noto per i suoi format innovativi e i live di star internazionali della Latin Urban come Daddy Yankee, Ozuna e Bad Bunny. L'obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo di Napoli e del Sud Italia nel panorama dei grandi eventi dal vivo.



I biglietti per il Lovefest e per i prossimi eventi all'Ex Base NATO sono già disponibili e l'attesa tra gli appassionati cresce per questa nuova stagione che si annuncia già da record.