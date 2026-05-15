Lamborghini e Macron lanciano la nuova collezione Activewear dal DNA sportivo e sostenibile

Lamborghini e Macron presentano una linea Activewear che unisce innovazione, stile italiano e tessuti ecosostenibili, pensata per running e fitness.

Lamborghini e Macron rafforzano la loro alleanza presentando una nuova collezione Activewear, pensata per unire tecnologia, comfort e uno stile inconfondibile. Il frutto di questa collaborazione proietta l'iconico DNA Lamborghini nel mondo del running e del fitness, con una proposta capace di coniugare performance, innovazione e design distintivo.

La partnership, nata poco più di un anno fa, si fonda su valori condivisi come innovazione, ricerca della performance ed estrema attenzione ai dettagli. Sebbene operative in settori differenti, Lamborghini e Macron condividono lo stesso spirito di superare i limiti costantemente e ridefinire gli standard di eccellenza. Il loro legame nasce e cresce nel cuore dell'Emilia Romagna, dove Motor Valley e Sport Valley convivono e danno vita a un ecosistema unico che esprime il meglio dell'italianità e si rivolge a un pubblico globale.

L'evoluzione della collezione, che segue i successi della linea dedicata a Lamborghini Squadra Corse e alla serie Replica, si rafforza proprio attraverso la cultura della performance e l'attenzione sartoriale tipica del territorio. "Questa nuova collezione nasce da un forte legame con il territorio che condividiamo, un contesto unico in cui performance, innovazione e passione prendono forma ogni giorno." afferma Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini. "Insieme a Macron abbiamo tradotto il DNA Lamborghini in una linea che esprime al meglio la nostra visione, un progetto che valorizza autenticità, ricerca e attenzione al dettaglio, espressione del miglior saper fare italiano."

La collezione Activewear è rivolta sia agli appassionati del brand che agli amanti del running e del fitness, offrendo capi studiati per accompagnare ogni fase dell'attività sportiva. Materiali di alta qualità e soluzioni tecniche avanzate si fondono con un'estetica moderna e decisa, in perfetta sintonia con la filosofia Lamborghini e lo spirito innovativo di Macron.

Un tratto distintivo di questa linea è la particolare attenzione alla sostenibilità. Tutti i tessuti denominati ECO sono prodotti con filato di poliestere riciclato al 100% proveniente da PET e certificati secondo il Global Recycled Standard, il riferimento internazionale più autorevole per la produzione tessile sostenibile. Questo impegno conferma la volontà dei due marchi di puntare su un'innovazione responsabile, senza compromessi sia in termini di prestazioni che di rispetto ambientale.

"Questa collaborazione nasce dall'unione tra due realtà italiane che condividono la stessa attenzione per performance, design e qualità," commenta Francesco Martinelli, Chief Business Officer BU Technical Sponsorships di Macron. "Con Lamborghini abbiamo lavorato a una collezione capace di tradurre questi valori in un linguaggio contemporaneo, attraverso capi che combinano ricerca sui materiali, funzionalità ed estetica. Il risultato finale è un progetto che esprime una visione comune dell'activewear, nel segno dello stile italiano."

La gamma si articola in proposte complete sia per uomo che per donna, con capi che sposano funzionalità, tecnologia d'avanguardia e design premium. In questo modo l'approccio che guida lo sviluppo delle supercar di Sant'Agata Bolognese si riflette perfettamente nell'offerta fashion, firmata Macron, assicurando la stessa esclusività della linea Lamborghini Squadra Corse e della collezione Replica.

La collezione Activewear Macron x Automobili Lamborghini, assieme agli altri prodotti nati dalla partnership, è disponibile per tutti gli appassionati sia online sia presso il flagship store Lamborghini di Sant'Agata Bolognese.