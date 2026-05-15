Rolling Stones: nuovo videoclip In The Stars e album Foreign Tongues in arrivo

I Rolling Stones sono tornati con una doppia sorpresa: il videoclip ufficiale del nuovo singolo In The Stars e l'annuncio del loro prossimo album in studio, Foreign Tongues, atteso per il 10 luglio 2026.

Il video di In The Stars, diretto dal premiato regista Francois Rousselet, vede la partecipazione dell'attrice americana Odessa A'zion. La clip utilizza una tecnologia deepfake all'avanguardia, ricreando gli Stones degli anni Settanta mentre si esibiscono insieme a musicisti e ballerini provenienti da diverse epoche e culture. L'effetto è quello di un viaggio visivo e musicale che celebra la storia e la vitalità della band.

Odessa A'zion ha definito questa collaborazione un sogno realizzato: Ma stai scherzando? È il mio sogno. Il primo disco che ho comprato e che ho ascoltato dall'inizio alla fine è stato 'Tattoo You'. Sono ossessionata dai Rolling Stones. È sicuramente nella mia lista dei desideri (lavorare con loro).

L'album Foreign Tongues, pubblicato da Polydor Records, conterrà 14 tracce inedite realizzate in meno di un mese nei Metropolis Studios di West London. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno lavorato con il produttore Andrew Watt, già vincitore di un Grammy per Hackney Diamonds. Il disco promette di fondere il classico sound della band con nuove esplorazioni sonore e testi inediti, confermando ancora una volta lo spirito innovativo degli Stones.

Tra gli ospiti speciali figurano nomi di primo piano come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Il disco include anche una rara registrazione con Charlie Watts, realizzata poco prima della sua scomparsa nel 2021.

Il lancio di In The Stars, già disponibile in digitale insieme al brano di apertura Rough and Twisted, è destinato anche al formato fisico dal 15 maggio. L'attesa per Foreign Tongues è stata alimentata anche da un'edizione limitata in vinile sotto lo pseudonimo The Cockroaches, che ha suscitato entusiasmo tra fan e collezionisti, offrendo un primo assaggio dell'energia dell'album.

La tracklist ufficiale di Foreign Tongues comprende: Rough and Twisted, In The Stars, Jealous Lover, Mr Charm, Divine Intervention, Ringing Hollow, Never Wanna Lose You, Hit Me In The Head, You Know I'm No Good, Some of Us, Covered In You, Side Effects, Back In Your Life e Beautiful Delilah.

I Rolling Stones confermano così il loro ruolo centrale nella musica internazionale, unendo tradizione, tecnologia e collaborazioni di prestigio per un album che si preannuncia destinato a lasciare il segno.