Giancane torna a sorprendere con “Estate Magggica Tour 2025”

Tra gli artisti più dissacranti e ironici della scena musicale indipendente italiana, Giancarlo Barbati, in arte Giancane, è pronto a lasciare il segno ancora una volta. L’artista romano, noto per il suo linguaggio crudo e il suo stile inconfondibile, dà il via al suo “Estate Magggica Tour 2025”, parte il 7 giugno da Rovereto sulla Secchia (MO).

Dopo aver lanciato a sorpresa il nuovo singolo “Estate Magggica” a maggio, una canzone che destruttura in modo cinico l’immaginario edonista dell’estate italiana, Giancane porta in tour la sua visione musicale. «Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi», afferma l’artista.

Il calendario del tour prevede una serie di tappe entusiasmanti che si estendono in tutta Italia, terminando il 29 agosto al Quartolato Festival di Cesena. Tra questi eventi spiccano il concerto a Napoli con Zerocalcare il 15 giugno e la collaborazione con artisti come i Bull Brigade a Milano e i 99 Posse a Cesena.

Giancane non è estraneo a collaborazioni di spicco nel panorama musicale italiano. Oltre ai suoi lavori solisti, è noto per creare colonne sonore per le serie animate di Zerocalcare, consolidando una partnership artistica e personale che arricchisce entrambe le carriere. L’artista ha lanciato la sua carriera solista con l’album “Una vita al top” nel 2015, seguito da “Ansia e Disagio” nel 2017. Nel 2021, ha contribuito alla colonna sonora della serie animata “Strappare lungo i bordi”, esprimendo attraverso la musica la stessa ironia e disincanto che caratterizzano il suo stile.

Quest’estate, con il suo “Estate Magggica Tour 2025”, Giancane si propone di far riflettere e intrattenere con il suo equilibrio unico di cinismo e ironia. Le prevendite sono disponibili tramite il sito di Locusta Booking, promettendo un’estate davvero “super fa fa fa nta sti ca” per i fan di tutto il paese.

Per ulteriori informazioni sul tour e le date, segui Giancane su Instagram e resta sintonizzato. L’estate 2025 si preannuncia memorabile sotto il segno della musica e della consapevolezza.