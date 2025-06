Gianluca Zampese nominato BYD European LCV Manager & Country Manager LCV Italy

BYD, leader globale nella mobilità elettrica e protagonista dell’innovazione sostenibile, continua a investire nello sviluppo della propria organizzazione. In questa direzione si inserisce la nomina di Gianluca Zampese a European LCV Manager e LCV Country Manager Italy, con l’obiettivo di sviluppare la presenza del brand nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV) in Europa e in particolare sul mercato italiano.

Zampese, 56 anni, vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore LCV in contesti complessi e multiculturali. Dopo aver iniziato il proprio percorso nell’area vendite in Italia, ha rapidamente assunto ruoli di responsabilità crescente, guidando le attività sales & marketing in diversi cluster europei. Successivamente ha ampliato il proprio perimetro ai mercati del Medio Oriente e dell’Africa, occupandosi anche del coordinamento delle attività fleet per tutti i brand FCA all’interno di questi territori.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale Fiat Professional per l’area EMEA, prima di essere nominato Brand Leader RAM per la regione EMEA. Con la nascita di Stellantis, è rientrato in Italia per guidare l’integrazione e la sinergia dei brand nel comparto dei veicoli commerciali.

Per la guida dei veicoli commerciali in Italia, Gianluca risponde ed è riporto diretto di Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italy.