LoveFest: Traumer e Sven Väth all'Ex Base Nato di Napoli, debutto italiano del festival

L'Ex Base Nato di Napoli si prepara a vivere un momento storico per la scena elettronica: il 16 maggio il LoveFest approda per la prima volta in Italia, portando sul palco due vere icone internazionali come Traumer e Sven Väth. Dopo il successo dell'inaugurazione della stagione con oltre 10.000 presenze per NOSTALGIA '90, il polo culturale di Bagnoli fa il bis con un evento imperdibile.



LoveFest è già un fenomeno in Serbia e ora promette di coinvolgere il pubblico italiano unendo musica, energia e connessione in una notte unica. L'evento vede protagonista Traumer, noto produttore francese che ha rivoluzionato la minimal e la tech house con il suo stile raffinato, groove ipnotici e influenze jazz. Insieme a lui, Sven Väth, pioniere della techno tedesca e punto di riferimento assoluto per generazioni di clubber grazie a un set che mescola energia, ricerca sonora e uno stile inconfondibile.



La stagione dell'Ex Base Nato prosegue quindi all'insegna della qualità e dei grandi nomi. Il calendario promette altri appuntamenti di spicco: il 4 e il 5 luglio sarà la volta dell'Alien Sound Festival con Ozuna, Gordo DJ, Anuel AA e Myke Towers, insieme ad altri artisti che saranno annunciati prossimamente. Seguiranno i concerti di Romeo Santos & Prince Royce, Salmo e Mannarino, a conferma della volontà di puntare su proposte artistiche di rilevo nazionale e internazionale.



L'area di Bagnoli, trasformata da ex sito militare a hub culturale, si sta affermando come punto di riferimento nel Sud Italia per eventi live fino a oltre 20.000 persone. I suoi spazi flessibili e le scenografie industriali creano un'atmosfera unica, dove storia, musica e creatività si fondono dando nuova vita a un luogo simbolico nel percorso di rigenerazione urbana di Napoli.



A guidare questa trasformazione c'è Vanni Migliaccio, direttore artistico e fondatore di Lurova Production, realtà che ha portato in Italia e in Europa grandi artisti e format di successo come Alien Sound Festival.



I biglietti per LoveFest, Alien Sound Festival e gli altri eventi sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali. La stagione dell'Ex Base Nato si preannuncia fondamentale per la crescita della scena live e lo sviluppo di nuovi poli culturali nel Mezzogiorno.