ph. Giuseppe Barbato

Spettacolo

Giuseppina Torre, le note della rinascita: un tour in Italia contro la violenza sulle donne

Published

In vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, la pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre porta in tutta Italia la sua musica e la sua testimonianza, per trasformare il dolore in forza e consapevolezza. Dopo il successo dei concerti in Australia e in Serbia, l’artista torna nel suo Paese con una serie di appuntamenti che uniscono arte, impegno civile e speranza.

Durante il tour, Torre presenterà il suo libro “Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo” (Solferino) e suonerà i brani tratti dal suo ultimo album “The Choice” (Sony Music Italy), oltre a selezioni dal precedente “Life Book” (Universal Music Italia). In ogni tappa, la pianista condividerà con il pubblico la sua esperienza personale di donna che ha saputo trasformare la sofferenza in musica, rompendo il silenzio sulla violenza di genere.

Il tour italiano prevede diverse tappe: 19 novembre al Teatro degli Animosi di Marradi (Firenze), dove riceverà il Premio Pape Gurioli 2025; 20 novembre a Firenze presso Palazzo Strozzi Sacrati per l’evento “La Salute delle Donne”; 22 novembre al Teatro Comunale di Alvito (Frosinone); 24 novembre alla Sala Antichi Bastioni di Carmagnola (Torino); 25 novembre alle Gallerie d’Italia di Vicenza; 28 novembre al Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone (Ascoli Piceno), e infine 6 dicembre alla Chiesa di San Francesco di Paola a Caltagirone (Catania). Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il riconoscimento di Marradi nasce per celebrare l’eredità musicale di Pape Gurioli. La motivazione del premio sottolinea: «Tra le eccellenze pianistiche del nostro Paese e insignita di prestigiosi riconoscimenti internazionali, Giuseppina Torre ha saputo utilizzare la musica – attraverso concerti e composizioni – come strumento di rinascita e speranza, abbinandola trasversalmente a progetti con un forte sfondo di impegno civile e sociale. Il Premio nasce proprio per valorizzare chi, come l’amico Pape Gurioli, ha saputo attivare percorsi trasversali attraverso il pianoforte, e Giuseppina Torre incarna pienamente questo profilo».

Il libro “Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo”, scritto insieme alla giornalista Barbara Visentin, racconta la vicenda personale di Torre, segnata da una lunga relazione caratterizzata da violenza psicologica e fisica. Dalla sofferenza alla libertà, dalla paura alla speranza, il suo è un percorso di luce in cui la musica diventa strumento di rinascita e messaggio per tutte le donne: un invito a non restare in silenzio e a credere nella possibilità di ricominciare.

Con il nuovo album “The Choice”, composto da dieci brani inediti e prodotto con la supervisione di Roberto Cacciapaglia, la pianista attraversa territori sonori intensi e introspettivi. È un viaggio alla scoperta della vulnerabilità e della forza di mostrarsi autenticamente fragili, senza maschere. Le sue composizioni – come “Rebel Soul”, “Serendipity” e “The Bravery” – rappresentano il filo conduttore di un cammino interiore, sostenuto da una sensibilità musicale riconosciuta anche all’estero.

Giuseppina Torre, nata a Vittoria in provincia di Ragusa, è considerata una delle pianiste più raffinate della scena contemporanea. Ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il “Los Angeles Music Award” come International Artist of the Year e l’“Akademia Award” di Los Angeles. Si è esibita per Papa Francesco, ha aperto il concerto de Il Volo all’Arena di Verona e ha partecipato a rassegne come Piano City Milano, Piano City Palermo e La Milanesiana.

Nel 2021 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, a conferma del suo impegno artistico e umano. Nel 2024 ha rappresentato l’Italia in Corea del Sud per celebrare i 140 anni di relazioni tra i due Paesi e nel 2025 ha debuttato in Australia.

“La pianista con le scarpe rosse” è oggi simbolo di coraggio e rinascita. Con la sua arte, Giuseppina Torre continua a trasformare il dolore in musica e la musica in un messaggio universale di speranza.

