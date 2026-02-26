Connect with us

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Published

Torna questa sera l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata. La puntata affronterà alcuni dei temi più delicati e discussi dell’attualità italiana, spaziando dalla riforma della giustizia alle vicende di cronaca che stanno scuotendo l’opinione pubblica.

Il primo tema in programma sarà il referendum sulla giustizia, con un confronto diretto tra i sostenitori del Sì e quelli del No. Il dibattito si preannuncia acceso, con opinioni divergenti su uno dei nodi centrali del dibattito politico italiano: il funzionamento del sistema giudiziario e il rapporto tra cittadini, magistratura e Stato di diritto.

Subito dopo, la trasmissione analizzerà la morte del piccolo Domenico a Napoli, un caso che ha commosso e sconvolto il Paese. Nel corso della puntata verranno approfonditi gli sviluppi delle indagini e i punti ancora da chiarire, con l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche della tragedia e la ricerca di verità e giustizia per la giovane vittima.

Infine, l’attenzione si sposterà sulla vicenda di Rogoredo, realtà da tempo al centro dell’attenzione per problematiche legate alla sicurezza, al degrado e alla gestione del territorio. Verranno affrontati i temi delle responsabilità, dei controlli e delle risposte istituzionali, nel tentativo di offrire uno sguardo completo su una situazione che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni.

Tra gli ospiti della puntata figurano Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Luca Boccoli (AVS), Luca Toccalini (Lega) e Paolo Romano (Partito Democratico), che offriranno il loro punto di vista sui diversi argomenti della serata.

L’appuntamento con “Dritto e Rovescio” si conferma così come uno spazio di confronto e approfondimento su questioni cruciali per il Paese, dove politica, giustizia e cronaca si intrecciano in un dialogo aperto con il pubblico televisivo.

