gommarosa debutta con liminale: un viaggio emotivo tra conscio e inconscio

gommarosa pubblica il suo primo EP "liminale", disponibile ovunque da oggi, dopo aver acceso l'attesa con i singoli Sahara e Rosso Amore. L'artista milanese entra così nella scena musicale italiana con un progetto discografico che si addentra senza filtri nel proprio universo interiore.



liminale rappresenta un viaggio artistico in bilico, dove l'ascoltatore si muove sul confine sottile tra il conscio e l'inconscio, nel luogo esatto dove le emozioni più profonde e complesse prendono forma, ancora prima di poter diventare parole. L'EP trasforma in narrazione intensa stati d'animo spesso difficili da esprimere, offrendo un racconto sonoro autentico e coinvolgente.



La produzione di DEMONA sottolinea la dualità che attraversa l'intero lavoro: la voce dolce e quasi eterea di gommarosa si intreccia con tessiture elettroniche potenti e avvolgenti, in un equilibrio tra fragilità e forza. L'EP non esita a includere anche elementi acustici delicati, lasciando spazio all'esplorazione di strutture fuori dagli schemi più tradizionali.



Ascoltando liminale si viene trascinati in una vera e propria discesa nell'anima, alternando momenti di introspezione lucida a passaggi più caotici e travolgenti, che rispecchiano le turbolenze emotive da cui ogni brano nasce. Il tutto è arricchito dalla presenza di cori ariosi e distanti, che sembrano sfidare la gravità in cerca di libertà.



Melodie fragili ma preziose convivono con glitch e atmosfere magnetiche: è proprio nella tensione tra desiderio di luce e attrazione verso la notte che liminale trova la propria unicità. Anche l'identità visiva del progetto gioca un ruolo centrale: le fotografie di Martina Caldarola accompagnano gommarosa con immagini eteree che riflettono la musica stessa.



Gommarosa presenterà liminale live al MI AMI Festival sabato 23 maggio, confermando che il disco non è solo una raccolta di canzoni, ma un invito ad esplorare i propri abissi con la consapevolezza che, proprio nel caos, si può trovare una nuova, inaspettata forma di libertà.



L'identità di gommarosa nasce dall'esperienza personale di Maddalena Rivoltella, cresciuta a Milano e maestra d'asilo nella vita di tutti i giorni. La sua voce ariosa e l'uso ricco di elementi elettronici guidano l'ascoltatore in un percorso introspettivo, dove la dolcezza e la resilienza diventano chiavi di lettura essenziali. Come la gomma, capace di deformarsi e poi recuperare forma, anche la musica di gommarosa si plasma sulle emozioni vissute e invita ad accogliere la spontaneità dell'infanzia e dell'innocenza.