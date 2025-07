Hankook Dynapro AT2 Xtreme: il nuovo pneumatico all-terrain che unisce comfort, trazione e lunga durata

Hankook lancia sul mercato europeo il nuovo Dynapro AT2 Xtreme, pneumatico all-season ad alte prestazioni sviluppato per camper, classici fuoristrada e veicoli da cantiere che affrontano terreni misti e condizioni meteo variabili durante tutto l’anno. Il produttore di pneumatici premium propone così un prodotto versatile, pensato per chi desidera passare dall’asfalto al fuoristrada mantenendo comfort di guida, lunga durata e affidabilità su qualsiasi superficie.

Disponibile in 15 misure tra 15 e 17 pollici, il nuovo Dynapro AT2 Xtreme amplia la gamma Dynapro, affiancandosi al Dynapro AT2, che resta disponibile fino a 20 pollici, per coprire le esigenze di numerosi SUV e veicoli 4×4. Con il lancio di questo nuovo modello, Hankook consolida la propria posizione nel segmento all-terrain in costante crescita, offrendo una soluzione robusta e confortevole per i veicoli che affrontano sia strada che percorsi off-road.

Secondo Jongho Park, Presidente di Hankook Tire Europe, “Con il Dynapro AT2 Xtreme rafforziamo la nostra posizione nel crescente segmento degli all-terrain e forniamo una soluzione affidabile, robusta e allo stesso tempo confortevole per i veicoli che passano dalla strada all’off-road”.

Il Dynapro AT2 Xtreme si inserisce come punto di equilibrio tra il Dynapro HPX, orientato principalmente all’uso stradale, e il Dynapro MT2, specialista nell’off-road più impegnativo. Si tratta di uno pneumatico sviluppato per soddisfare le esigenze dei moderni fuoristrada, garantendo elevata idoneità all’uso quotidiano grazie al design del battistrada innovativo e a un moderno mix di materiali.

Il design aggressivo della spalla con tasselli profondi sul fianco protegge il pneumatico da tagli e danni su terreni difficili, mentre la geometria del battistrada con lamelle e scanalature multidirezionali assicura la massima trazione anche su neve. Il Dynapro AT2 Xtreme vanta la certificazione 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), simbolo che garantisce l’idoneità anche in condizioni invernali severe, rendendolo uno pneumatico perfetto per chi affronta climi freddi o percorsi innevati.

Le smussature dei tasselli e i ponticelli tra i tasselli del battistrada riducono il rumore di marcia, stabilizzando il battistrada e offrendo una guida confortevole e sicura anche su asfalto. La nuova mescola del battistrada, realizzata con polimeri funzionalizzati e particelle resistenti alla deformazione e alla temperatura, consente una distribuzione ottimale della silice e migliora l’aderenza. Questo si traduce in una maggiore durata rispetto al modello precedente, grazie alla tecnologia “Max Mileage” sviluppata da Hankook, che consente al Dynapro AT2 Xtreme di garantire un chilometraggio elevato anche in condizioni di utilizzo intenso.