Hertz GSA arricchisce l’offerta con i Veicoli Commerciali per le Agenzie di Viaggio

Il portale hertz-gsa amplia la sua offerta integrando i veicoli commerciali Hertz disponibili in Italia. Una novità importante che consente ad agenzie di viaggio e tour operator di accedere non solo al noleggio auto dei brand Hertz, Dollar e Thrifty, ma anche a una gamma completa di furgoni di diverse dimensioni e allestimenti.

La nuova funzionalità permette di prenotare facilmente veicoli che spaziano dal compatto Fiat Doblò al capiente Ford Transit, fino a soluzioni speciali dedicate al trasporto di materiali edilizi o merci deperibili. Tutti i mezzi sono guidabili con patente B, rendendo il noleggio estremamente accessibile e adatto a una vasta gamma di clienti business e leisure.

Accedere al servizio è semplice e veloce. Dopo l’autenticazione con i propri codici personali, le agenzie possono navigare tra le opzioni disponibili, consultando le schede tecniche dettagliate dei veicoli che riportano tutte le informazioni essenziali sul vano di carico. Questo consente di confrontare facilmente le alternative e scegliere il mezzo più adatto alle esigenze specifiche dei clienti.

Effettuare una prenotazione su hertz-gsa.it è immediato. Basta selezionare l’opzione “Furgoni”, inserire data, ora e luogo di ritiro, e verificare in tempo reale la disponibilità. Se il modello richiesto è disponibile, si può concludere la prenotazione direttamente online. Se invece il veicolo desiderato non è al momento prenotabile, è possibile inviare una richiesta dal portale: il nostro Help Desk prenderà in carico la domanda e fornirà un riscontro entro 48-72 ore lavorative.

Con l’introduzione dei veicoli commerciali, hertz-gsa si conferma come il partner ideale per agenzie di viaggio e tour operator che vogliono offrire un servizio di mobilità completo e flessibile. La combinazione tra la qualità dei brand Hertz, Dollar e Thrifty e l’efficienza dei furgoni commerciali permette di soddisfare un ventaglio ancora più ampio di richieste, dalla vacanza su misura al trasporto professionale.

Grazie a un processo di prenotazione intuitivo, un’ampia gamma di veicoli e un supporto clienti sempre disponibile, hertz-gsa.it rende il noleggio commerciale semplice e a portata di clic, aiutando i professionisti del turismo a rispondere con efficacia alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.