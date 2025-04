Hertz Italia e Komen Italia: da 10 anni insieme per la prevenzione del tumore al seno

Il 2025 segna un importante traguardo nella collaborazione tra Hertz Italia e Susan G. Komen Italia: ben dieci anni di impegno congiunto nella sensibilizzazione sul tema del tumore al seno e nella raccolta fondi destinati alla ricerca e alla prevenzione in Italia e nel mondo. Hertz Italia rinnova il suo sostegno all’associazione, confermando la sua attiva partecipazione alle Race for the Cure 2025 e alla Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile.

Per supportare le attività logistiche di questi eventi cruciali, Hertz metterà a disposizione alcuni veicoli commerciali della sua flotta. Le iniziative organizzate da Susan G. Komen Italia mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e a esprimere solidarietà alle donne che affrontano questa malattia.

Hertz Italia non è solo un partner logistico; l’azienda partecipa attivamente con una squadra amatoriale composta dai propri dipendenti alla tappa romana della Race for the Cure, che si terrà l’11 maggio. L’entusiasmo e la partecipazione crescente dei dipendenti testimoniano lo spirito con cui l’azienda sostiene questa causa. Il calendario della Race for the Cure prevede ulteriori tappe a Bari (16-18 maggio) e, tra settembre e ottobre, a Bologna, Brescia, Matera e in Campania.

La Race for the Cure è un evento unico che coniuga sport, divertimento, emozioni e impegno sociale, e Hertz Italia è orgogliosa di sostenerla. Per incentivare ulteriormente la partecipazione, Hertz offre una speciale promozione noleggio a tutti gli iscritti alla Race; il voucher e le condizioni di utilizzo saranno disponibili sul sito dopo l’iscrizione a ciascuna edizione della manifestazione.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha espresso la sua soddisfazione per il rinnovo della partnership: “Sono felice che questa partnership duri da tempo, e sono anche molto orgoglioso che la nostra squadra vesta anche quest’anno la maglia rosa della Race for the Cure. Essere al fianco di Komen Italia è un piccolo gesto da parte nostra ma che ci fa sentire bene, ci rende parte di questa iniziativa e ci unisce. Siamo particolarmente affezionati all’Associazione e siamo orgogliosi di dare un contributo concreto a sostegno dell’attività che Komen Italia svolge da oltre 25 anni per sensibilizzare sul tema del tumore del seno e nella raccolta fondi da destinare alla ricerca. Vogliamo manifestare anche la nostra vicinanza alle donne che si confrontano con questa patologia e che grazie ai passi avanti fatti dalla ricerca sta diventando sempre più guaribile. I valori attraverso cui viene promossa: lo sport, il divertimento, le emozioni e l’impegno sociale li sentiamo nostri.”