Hertz lancia il “Kit Adventure” per l’estate 2025: viaggi più sicuri e divertenti per i piccoli passeggeri

Per l’estate 2025, Hertz Italia introduce una novità pensata per le famiglie in viaggio: il nuovo “Kit Adventure”, un set creativo e gratuito dedicato ai piccoli passeggeri che viaggeranno a bordo delle auto a noleggio. Un’iniziativa che unisce sicurezza, intrattenimento e personalizzazione, trasformando ogni tragitto in un’esperienza ancora più piacevole per grandi e piccini.

Il “Kit Adventure” è composto da una cover per seggiolino in tessuto lavabile, decorata con disegni in bianco e nero, e da colori lavabili che i bambini potranno utilizzare per personalizzare la propria postazione di viaggio. Una volta completata l’opera d’arte, la cover potrà essere portata a casa come ricordo dell’esperienza.

Hertz, leader globale nel settore del noleggio auto, ha sempre mostrato grande attenzione verso le esigenze dei suoi clienti, senza dimenticare i più piccoli. Con questa iniziativa, il brand conferma il suo impegno non solo nella massima sicurezza dei dispositivi di ritenuta — che includono sempre il dispositivo antiabbandono, come previsto dalle normative vigenti — ma anche nel rendere più gradevole l’esperienza di viaggio.

Il Kit sarà disponibile durante l’estate 2025 in una selezione di agenzie Hertz in Italia, e sarà destinato ai bambini che utilizzeranno uno dei tre tipi di seggiolini a norma, selezionati in base al peso e all’altezza.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha dichiarato:

“Sappiamo tutti quanto il viaggio in auto con i bimbi, a volte, possa risultare un po’ lungo e noioso, per questo abbiamo pensato che le nostre vetture li dovessero accogliere non solo garantendo tutti i requisiti di sicurezza, ma anche agevolando i tragitti più lunghi. Pensiamo che questo piccolo omaggio potrà tenere impegnati i bimbi e rendere il viaggio più piacevole.”

Con il “Kit Adventure”, Hertz non offre solo un seggiolino, ma un momento di gioco, creatività e condivisione in famiglia, rendendo ogni spostamento una parte indimenticabile della vacanza.