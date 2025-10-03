Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Hisense ha presentato al mondo una nuova rivoluzione nell’intrattenimento domestico durante l’IFA 2025 a Berlino: il primo TV RGB MiniLED da 116 pollici, il più grande mai realizzato. Le meravigliose innovazioni tecnologiche di questo display sono state celebrate in una serata esclusiva a Milano, trasformata in un viaggio sensoriale dal famoso chef Cracco.

“Taste the Colours” è stato il concept che ha guidato l’evento, dove l’arte culinaria di Chef Cracco si è fusa con i colori straordinari sprigionati dai nuovi TV. “Il colore diventa protagonista non solo sullo schermo, ma anche nella vita quotidiana e in cucina”, trasportando gli ospiti in un’esperienza visiva e culinaria senza precedenti.

Questo gioiello tecnologico della serie UX non solo stabilisce un nuovo standard per le dimensioni, ma reinventa l’esperienza visiva domestica con straordinaria luminosità e colori più puri. I LED rossi, verdi e blu dedicati e la copertura del 95% del gamut BT.2020 permettono una resa cromatica accurata. Con una luminosità che raggiunge gli 8.000 nit e migliaia di zone di local dimming, l’immersione visiva è totale.

“100 pollici non rappresentano un traguardo finale. Ora abbiamo realizzato un TV da 116”, ha dichiarato Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia. “Il display Infinity Vision avvolge lo spettatore in ogni scena, offrendo un orizzonte infinito di pixel che cattura e trasporta oltre l’ordinario”. Che si tratti di film, eventi sportivi o sessioni di gaming, il TV UX garantisce dettagli straordinari.

La tecnologia RGB MiniLED rappresenta un’avanzamento rispetto ai tradizionali TV Mini-LED, utilizzando LED dedicati per ogni colore primario invece di monocromatici, permettendo una precisione e fedeltà cromatica senza precedenti. Tra i vantaggi vi è l’efficienza energetica, ottenuta grazie alla riduzione dei consumi e all’abbattimento della componente blu dannosa per la vista.

Integrando il potente processore AI, Hi-View AI Engine X, Hisense offre ottimizzazione in tempo reale di immagini e audio, supportato dalla tecnologia Anti-Reflection PRO per una visione perfetta anche in condizioni di forte luminosità ambientale. L’audio, con l’integrazione del sistema Devialet, promette un’esperienza uditiva coinvolgente e immersiva.

Con una modalità gaming ultra performante e una fluidità estrema a 165Hz, la serie UX si pone all’avanguardia dei TV premium, portando il futuro dell’intrattenimento direttamente nei soggiorni di tutto il mondo. All’IFA 2025, questo gioiello della tecnologia Hisense conferma la sua leadership nel settore, offrendo un’esperienza visiva e sonora eccezionale, destinata a trasformare ogni casa in un cinema di qualità superiore.