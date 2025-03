Honda e Gregorio Paltrinieri: una partnership vincente tra sport e innovazione

Honda Auto Italia lancia una nuova entusiasmante collaborazione con Gregorio Paltrinieri, il campione olimpico che ha fatto la storia del nuoto italiano e mondiale. Il sodalizio tra l’atleta e il colosso giapponese dell’automotive nasce all’insegna dell’eccellenza, della determinazione e della sostenibilità, valori condivisi che si riflettono nella filosofia di Honda e nel percorso sportivo di Paltrinieri.

A partire da marzo, Gregorio Paltrinieri sarà protagonista di una campagna digital, social e OOH/DOOH accanto al nuovo Honda HR-V, un modello che rappresenta l’evoluzione della mobilità sostenibile. La scelta di Paltrinieri come ambasciatore non è casuale: il campione emiliano incarna i principi di resilienza, innovazione e ricerca della perfezione, gli stessi che guidano Honda nello sviluppo delle proprie tecnologie.

Nato nel 1994, Gregorio Paltrinieri ha raggiunto l’apice della carriera vincendo l’oro nei 1500 metri stile libero alle Olimpiadi di Rio 2016. Nonostante gli ostacoli, tra cui un’infezione da mononucleosi prima dei Giochi di Tokyo 2020, ha saputo dimostrare il suo spirito da combattente, conquistando due medaglie (argento negli 800 stile libero e bronzo nella 10 km di fondo).

Nel 2024, ai Mondiali di Doha, ha scritto un’altra pagina di storia diventando il primo uomo a vincere quattro medaglie iridate negli 800 stile libero. Alla sua quarta Olimpiade, Parigi 2024, ha ulteriormente ampliato il suo palmarès con un bronzo negli 800 e un argento nei 1500 stile libero.

Honda ha scelto il nuovo HR-V come simbolo di questa partnership, un SUV coupé compatto che unisce design moderno, prestazioni dinamiche e attenzione per l’ambiente. Dotato dell’avanzato motore ibrido e:HEV, il nuovo HR-V garantisce un perfetto equilibrio tra efficienza energetica, ridotte emissioni e guida fluida.

Per celebrare il restyling del modello, Honda ha introdotto due nuove versioni esclusive: Advance Plus e Advance Style Plus. La prima si distingue per un design raffinato, con dettagli nero lucido e cerchi in lega da 18”. La seconda offre un tetto panoramico in vetro e finiture blu interne ed esterne, per un look ancora più distintivo.

Honda e Paltrinieri condividono una visione comune in tema di sostenibilità. Mentre Honda sta lavorando alla completa elettrificazione della sua gamma europea, Gregorio è impegnato nel progetto “Dominate the Water”, un circuito di competizioni in acque libere per sensibilizzare sulla tutela di mari e spiagge italiane.

“Per me è un onore collaborare con Honda”, ha dichiarato Paltrinieri. “Condividiamo la stessa filosofia: migliorarsi ogni giorno per superare i propri limiti e avere un impatto positivo sul mondo.”

Anche Simone Mattogno, Head of Automobile di Honda Motor Europe Ltd. Italia, ha espresso entusiasmo per questa sinergia: “Gregorio è il perfetto ambasciatore della nostra visione. Con determinazione e passione dimostra che ogni sfida può essere superata.”