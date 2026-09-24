Honda e Onitsuka Tiger insieme: moto e moda si incontrano alla Milano Fashion Week

Honda e Onitsuka Tiger debuttano alla Milano Fashion Week con una concept bike esclusiva e una collezione moda primavera/estate 2027 ispirata al motociclismo.

Nasce una partnership inedita tra Honda e Onitsuka Tiger che unisce due icone giapponesi all'insegna dell'innovazione, dell'eccellenza produttiva e di uno spirito orientato alla sfida. La prima espressione di questa collaborazione è stata presentata in anteprima mondiale alla Milano Fashion Week: si tratta della Onitsuka Tiger Honda Mid Sports Concept, una moto concept di media cilindrata che colpisce per il suo look audace e per i riferimenti stilistici unici.

La concept si distingue per la livrea Tiger Yellow, il colore simbolo di Onitsuka Tiger, combinato con grafiche nere e dettagli esclusivi, creando un perfetto equilibrio tra il design motociclistico e l'estetica fashion. L'iniziativa punta a esplorare nuove forme di espressione dove il motociclismo incontra la moda, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e variegato.

Uno dei punti di forza della collaborazione si riflette anche nella nuova collezione Onitsuka Tiger Primavera/Estate 2027, in cui calzature e capi d'abbigliamento traggono ispirazione dalla cultura delle due ruote e sono caratterizzati dalla presenza dell'Ala Honda. Le linee della collezione richiamano lo spirito racing e urban della moto, valorizzando dettagli e materiali tipici del mondo motociclistico.

Con questa iniziativa, Honda e Onitsuka Tiger uniscono motociclismo e moda, esplorando nuove forme di espressione capaci di avvicinare la cultura delle due ruote a un pubblico sempre più ampio.

La collaborazione tra i due brand dimostra come la fusione tra settori diversi possa generare prodotti e collezioni capaci di creare nuove tendenze e di rafforzare la visione di uno stile di vita dinamico e contemporaneo.