Renault 8 Gordini Concept: l'icona a trazione posteriore rinasce elettrica

Renault riscopre una delle sue icone più amate e la proietta nel futuro con la Renault 8 Gordini Concept, una coupé elettrica biposto che unisce il fascino della storica sportiva francese a un design ispirato al mondo delle competizioni. La concept car è stata svelata il 24 settembre 2026 al Défilé Renault e sarà esposta al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre.

La nuova Renault 8 Gordini Concept reinterpreta in chiave moderna lo spirito della leggendaria sportiva lanciata nel 1964. Se l’originale aveva conquistato gli appassionati grazie al motore posteriore, alla trazione posteriore e alle sue prestazioni, la concept contemporanea trasferisce questa filosofia nell’era della mobilità elettrica.

Sotto la carrozzeria si trova un motore elettrico da 270 CV, mentre le proporzioni compatte e l’assetto ribassato richiamano direttamente le vetture da rally. La concept misura 4,12 metri in lunghezza, 1,88 metri in larghezza e appena 1,27 metri in altezza.

La configurazione a due porte segna una netta differenza rispetto alla Renault 8 originale, che era una berlina a quattro porte. Il risultato è una coupé dal profilo aggressivo, caratterizzata da carreggiate larghe, parafanghi pronunciati e cerchi da 19 pollici all’anteriore e 20 pollici al posteriore.

La scelta di ruote di dimensioni differenti contribuisce a sottolineare visivamente la muscolosità del retrotreno, evocando l’architettura meccanica della storica Gordini.

Il progetto nasce interamente all’interno dei centri di design Renault. Un concorso interno ha raccolto oltre 300 proposte realizzate dai designer della Marca, successivamente selezionate e sviluppate fino a dare forma alla concept definitiva.

L’ispirazione stilistica è quella del mondo café racer, caratterizzato dalla ricerca della semplicità, dalla valorizzazione dei materiali e dall’eliminazione degli elementi superflui.

Il frontale è uno degli elementi più caratteristici, con sei fari rotondi integrati nella carrozzeria e una configurazione che richiama direttamente la versione da rally della Renault 8 Gordini. Il posteriore, invece, presenta superfici scolpite e gruppi ottici perfettamente a filo della carrozzeria.

Non manca il tradizionale blu di Francia, reinterpretato attraverso una verniciatura a tre strati che combina madreperla e pigmenti blu, esaltando le nervature e i volumi della carrozzeria.

La celebre doppia striscia bianca, simbolo della Gordini originale, assume un ruolo strutturale nel progetto. Non è più soltanto un elemento decorativo applicato alla carrozzeria, ma contribuisce a organizzare visivamente il design e prosegue anche all’interno dell’abitacolo, dove si trasforma in una linea blu sulla parte superiore della plancia.

L’abitacolo della Renault 8 Gordini Concept riprende alcuni elementi della vettura storica, reinterpretandoli attraverso materiali contemporanei e soluzioni dal carattere essenziale.

La plancia è costituita da una lastra orizzontale in alluminio spazzolato, sulla quale trovano posto una serie di quadranti rotondi digitali. Le cornici spesse richiamano il design dei fari anteriori, creando un collegamento stilistico tra esterni e interni.

L’alluminio caratterizza anche i comandi, mentre le superfici rivestite in Alcantara introducono un contrasto con le finiture metalliche. I sedili sportivi, con la parte centrale in velluto a coste blu e la struttura nera, richiamano graficamente quelli delle vetture del passato.

Al centro della plancia spicca il pulsante rosso del cronometro, un dettaglio che sottolinea la vocazione sportiva della concept. L’impostazione generale privilegia la guida, con un numero ridotto di componenti e un campo visivo libero per il conducente.

La Renault 8 Gordini Concept rappresenta un nuovo capitolo del percorso intrapreso dalla Marca per valorizzare il proprio patrimonio storico. Negli ultimi anni Renault ha già presentato progetti come la R17 Electric Restomod x Ora Ïto e la Renault 5 diamant, realizzata in collaborazione con Pierre Gonalons.

La concept entrerà a far parte delle Collezioni Renault, destinate a essere riunite nel futuro museo di Flins, la cui apertura al pubblico è prevista tra circa quindici mesi.

Come sottolineato da Alexandre Malval, Direttore del Design Renault, l’obiettivo non è semplicemente recuperare la nostalgia del passato, ma far incontrare le icone storiche con le possibilità del futuro, puntando sulle emozioni e sulla passione automobilistica.

La Renault 8 Gordini Concept rimane, al momento, un esercizio di stile e non è stato annunciato un programma di produzione in serie.