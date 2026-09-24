Nikon presenta la nuova mirrorless Z5IIC: qualità d'immagine e innovazione

Nikon Z5IIC, la mirrorless full-frame con sensore FX da 24,5 MP, autofocus intelligente, stabilizzazione VR e video 4K, ideale per fotografi e videomaker.

La nuova mirrorless Z5IIC di Nikon amplia il mondo della fotografia full-frame portando caratteristiche di alto livello alla portata di molti appassionati. Il sensore FX da 24,5 megapixel offre immagini dettagliate, una gamma dinamica ampia e colori intensi, con un bokeh più uniforme che valorizza ogni scatto. L'utilizzo risulta semplice e intuitivo grazie al touch-screen e al monitor ad angolazione variabile ad alta risoluzione.

La Z5IIC si distingue per 15 modalità Scena che spaziano dai tramonti ai paesaggi notturni fino agli animali domestici più vivaci, consentendo di esprimere la propria creatività in qualsiasi situazione. Estrema trasportabilità e un design lineare con parte superiore piana si uniscono a una impugnatura ergonomica che assicura comfort e sicurezza anche per lunghe sessioni.

L'autofocus avanzato riconosce persone, animali domestici, veicoli, volatili e persino pesci, con un sistema di rilevamento multi-soggetto e sensibilità fino a -10 EV, assicurando foto nitide anche in condizioni di luce difficili. La stabilizzazione integrata nel corpo garantisce fino a 7,5 stop, permettendo riprese ferme sia in foto che in video.

Le prestazioni in scarsa illuminazione sono di alto livello: la sensibilità arriva a ISO 64.000 per le foto e ISO 51.200 per i video. La velocità di scatto in sequenza raggiunge i 14fps, ideale per catturare soggetti in movimento. Per i videomaker, la Z5IIC registra video 4K dettagliati con la possibilità di editare sequenze in formato N-RAW e di caricare filmati direttamente dalla fotocamera.

Nikon Imaging Cloud permette di scaricare profili di imaging di Nikon, RED e dei Nikon Creator direttamente sulla fotocamera. Si aggiunge l'effetto Film Grain, che ricrea il fascino analogico della pellicola aggiungendo grana a foto e video, abbinabile ai profili di imaging per personalizzare ogni progetto.

Un telaio in lega di magnesio conferisce leggerezza e robustezza e la Z5IIC è protetta contro polvere e umidità. Fotografare con una vasta gamma di obiettivi NIKKOR Z offre prospettive e possibilità creative ai fotografi e videomaker più esigenti.

La Z5IIC ridefinisce il concetto di mirrorless full-frame, proponendo tecnologia avanzata e versatilità in un corpo compatto e resistente, ideale per chi cerca performance elevate in qualsiasi contesto.