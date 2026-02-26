Honda protagonista a Motodays 2026 con un intero padiglione e la nuova moto elettrica WN7

La stagione motociclistica 2026 si apre all’insegna dell’innovazione e della passione per le due ruote con la presenza di Honda a Motodays 2026, in programma alla Nuova Fiera di Roma dal 6 all’8 marzo. Il brand giapponese sarà protagonista assoluto della manifestazione, occupando l’intero Padiglione 6 e ampie aree esterne dedicate ad attività in sella e corsi di guida.

All’interno del padiglione, i visitatori potranno scoprire in anteprima la gamma Honda 2026, che rappresenta l’essenza della filosofia del marchio: tecnologia, affidabilità e piacere di guida. All’esterno, invece, non mancheranno le iniziative pratiche pensate per coinvolgere esperti e neofiti.

Tra le principali attrazioni spicca il ritorno del Honda Live Tour, il celebre format che dà ufficialmente il via alla nuova stagione, a cui si affiancano la Young Riders School, una scuola guida dedicata ai principianti anche senza patente, e l’inedito Electric Tour, che offrirà la possibilità di provare su strada la WN7, la nuova moto full electric di Honda.

L’esperienza proseguirà con l’E‑Clutch Tour e i corsi di guida sicura, organizzati in collaborazione con Southland Discoveries, che metteranno alla prova le più recenti innovazioni del marchio nel campo della trasmissione e del controllo.

Per gli appassionati di storia e tradizione, l’area Honda Classic presenterà modelli iconici che hanno segnato l’evoluzione del motociclismo, mentre lo spazio dedicato a RedMoto ospiterà la gamma off-road 2026, una linea pensata per chi ama l’avventura e la prestazione pura.

A completare l’esposizione ci saranno le aree Honda Marine e Power Products, offrendo ai visitatori una panoramica completa del mondo Honda, che spazia dalle due ruote alla nautica e ai prodotti per il tempo libero.

Con un’offerta così ampia e variegata, Honda si conferma protagonista assoluta di Motodays 2026, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del marchio e per chi desidera vivere da vicino le novità che segneranno il futuro della mobilità su due ruote.