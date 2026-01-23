Honda rinnova le sue icone: Monkey 125, Dax ST125 e Super Cub C125 arrivano nelle versioni 2026

Le piccole due ruote più amate della gamma Honda si presentano rinnovate per il 2026. La Casa dell’Ala aggiorna tre modelli leggendari: Honda Monkey 125, ST125 Dax e Super Cub C125. Tre nomi che evocano la lunga tradizione motociclistica giapponese, rivisitati per offrire più stile, comfort e modernità, pur conservando il fascino autentico che li ha resi unici.

Per il model year 2026, Honda introduce nuove versioni delle sue mini moto storiche con attenzione ai dettagli estetici e alle finiture, mantenendo invariato lo spirito di semplicità e divertimento alla guida che da sempre le contraddistingue. Sono aggiornamenti pensati per rispondere ai gusti dei motociclisti urbani e degli appassionati del design vintage, con tonalità inedite e una cura particolare per i materiali e l’ergonomia.

La Honda Monkey 125 YM2026 si conferma la scelta per chi cerca un mezzo compatto dal carattere giocoso, fedele allo stile retrò che la rese celebre negli anni Sessanta ma dotata delle più moderne tecnologie. Piccola nelle dimensioni ma grande nel fascino, continua a rappresentare l’emblema della libertà su due ruote in formato “mini”.

La ST125 Dax 2026 prosegue invece la sua storia riportando in vita lo stile classico della “pocket bike” per eccellenza, con linee subito riconoscibili e una posizione di guida rilassata. Ideale per la città o per l’uso ricreativo, la nuova versione valorizza la funzionalità e l’estetica, confermando l’approccio “easy ride” che da sempre la caratterizza.

Chi cerca invece un design senza tempo troverà soddisfazione nella Super Cub C125 YM2026, erede del modello più prodotto della storia del motociclismo. Anche qui l’aggiornamento mira a rendere la moto ancora più raffinata, con finiture di pregio e una qualità costruttiva che ne consolidano il ruolo di icona moderna.

Le tre proposte del 2026 rappresentano così una sintesi perfetta fra tradizione e innovazione. Honda conferma la volontà di continuare a proporre veicoli accessibili, dal carattere distintivo, in grado di regalarne la stessa sensazione di libertà che ha segnato generazioni di motociclisti in tutto il mondo.

Con le nuove Monkey 125, ST125 Dax e Super Cub C125, Honda riafferma il valore delle emozioni pure, dell’artigianalità e dello stile senza tempo.