Huawei Black Friday: le migliori offerte tecnologiche dell’anno

Quest’anno il Black Friday di Huawei porta con sé un’ondata di occasioni imperdibili dedicate agli amanti della tecnologia. Dal 14 novembre al 4 dicembre 2025 sarà possibile acquistare i prodotti del brand con sconti fino al 60% e un extra 10% di riduzione utilizzando il coupon AMKTBLACK10. L’iniziativa offre anche 5 punti HUAWEI Store per ogni euro speso, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più vantaggiosa in vista dello shopping natalizio.

Le promozioni coprono un’ampia gamma di dispositivi, dagli smartwatch ai tablet, dagli smartphone ai prodotti audio, tutti pensati per arricchire la vita quotidiana con stile e funzionalità.

Tra i protagonisti di questa stagione spiccano gli smartwatch Huawei, che uniscono design sofisticato e tecnologie di monitoraggio evolute. Il WATCH GT6 è disponibile a 189 euro, completo di FreeBuds SE 2 e cinturino in omaggio, mentre la versione GT6 Pro costa 319 euro con accessori inclusi e uno sconto extra grazie al codice promozionale dedicato. Il popolare WATCH GT4 scende a soli 107 euro, un prezzo competitivo per chi cerca un dispositivo versatile e raffinato.

Tra le novità spicca il WATCH FIT 4 PRO, costruito con materiali premium come il vetro zaffiro e l’alluminio aeronautico. Offre supporto per sport estremi, sensori di nuova generazione e una batteria a lunga durata, disponibile a 169 euro con coupon e omaggi inclusi. Per una soluzione più essenziale ma comunque performante, il WATCH FIT 4 è acquistabile a soli 107 euro.

Sul fronte smartphone, Huawei innalza ancora una volta l’asticella con il Pura 80 Ultra, un dispositivo capace di ridefinire la fotografia mobile grazie alla sua Ultra Lighting Camera da 1 pollice e a una doppia fotocamera teleobiettivo. Con un’autonomia di lunga durata e una ricarica ultra-rapida, questo modello è disponibile a 1.349 euro con in omaggio un Huawei Watch GT5, per un pacchetto di livello premium.

Per chi cerca produttività e creatività, il MatePad 11.5” S con display PaperMatte, ideale per leggere o scrivere come su carta, è disponibile a 206 euro. Il top di gamma MatePad Pro 12.2” 2024 PaperMatte Edition nella versione Premium Gold, con tastiera italiana inclusa, è offerto a 629 euro, garantendo prestazioni elevate e un design elegante.

La sezione audio del brand propone soluzioni per ogni esigenza. Gli auricolari FreeBuds 6 offrono qualità Hi-Res Audio, cancellazione attiva del rumore e comfort superiore, in promozione a 107 euro. Per chi predilige uno stile più moderno e libertà di movimento, i FreeClip introducono un innovativo design open-ear con clip ergonomica, assicurando sicurezza e consapevolezza dei suoni ambientali, disponibili a 116 euro.

Oltre agli sconti, Huawei premia i clienti che acquistano online attraverso Huawei Store con vantaggi esclusivi: consegna gratuita e veloce, opzioni di pagamento flessibili e un servizio post-vendita dedicato. Durante la Stagione dei Vantaggi Huawei, in programma dal 1° novembre 2025 al 15 gennaio 2026, sarà inoltre possibile accedere a servizi di assistenza con manodopera gratuita e sostituzioni di batteria a prezzi ridotti.

Le offerte del Black Friday Huawei 2025 sono un invito a riscoprire la tecnologia con un tocco di eleganza e innovazione. Un’occasione unica per rinnovare il proprio dispositivo preferito o trovare il regalo perfetto, approfittando di vantaggi e promozioni a tempo limitato.