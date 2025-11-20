Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Huawei Black Friday: le migliori offerte tecnologiche dell’anno

Published

Quest’anno il Black Friday di Huawei porta con sé un’ondata di occasioni imperdibili dedicate agli amanti della tecnologia. Dal 14 novembre al 4 dicembre 2025 sarà possibile acquistare i prodotti del brand con sconti fino al 60% e un extra 10% di riduzione utilizzando il coupon AMKTBLACK10. L’iniziativa offre anche 5 punti HUAWEI Store per ogni euro speso, rendendo l’esperienza d’acquisto ancora più vantaggiosa in vista dello shopping natalizio.

Le promozioni coprono un’ampia gamma di dispositivi, dagli smartwatch ai tablet, dagli smartphone ai prodotti audio, tutti pensati per arricchire la vita quotidiana con stile e funzionalità.

Tra i protagonisti di questa stagione spiccano gli smartwatch Huawei, che uniscono design sofisticato e tecnologie di monitoraggio evolute. Il WATCH GT6 è disponibile a 189 euro, completo di FreeBuds SE 2 e cinturino in omaggio, mentre la versione GT6 Pro costa 319 euro con accessori inclusi e uno sconto extra grazie al codice promozionale dedicato. Il popolare WATCH GT4 scende a soli 107 euro, un prezzo competitivo per chi cerca un dispositivo versatile e raffinato.

Tra le novità spicca il WATCH FIT 4 PRO, costruito con materiali premium come il vetro zaffiro e l’alluminio aeronautico. Offre supporto per sport estremi, sensori di nuova generazione e una batteria a lunga durata, disponibile a 169 euro con coupon e omaggi inclusi. Per una soluzione più essenziale ma comunque performante, il WATCH FIT 4 è acquistabile a soli 107 euro.

Sul fronte smartphone, Huawei innalza ancora una volta l’asticella con il Pura 80 Ultra, un dispositivo capace di ridefinire la fotografia mobile grazie alla sua Ultra Lighting Camera da 1 pollice e a una doppia fotocamera teleobiettivo. Con un’autonomia di lunga durata e una ricarica ultra-rapida, questo modello è disponibile a 1.349 euro con in omaggio un Huawei Watch GT5, per un pacchetto di livello premium.

Per chi cerca produttività e creatività, il MatePad 11.5” S con display PaperMatte, ideale per leggere o scrivere come su carta, è disponibile a 206 euro. Il top di gamma MatePad Pro 12.2” 2024 PaperMatte Edition nella versione Premium Gold, con tastiera italiana inclusa, è offerto a 629 euro, garantendo prestazioni elevate e un design elegante.

La sezione audio del brand propone soluzioni per ogni esigenza. Gli auricolari FreeBuds 6 offrono qualità Hi-Res Audio, cancellazione attiva del rumore e comfort superiore, in promozione a 107 euro. Per chi predilige uno stile più moderno e libertà di movimento, i FreeClip introducono un innovativo design open-ear con clip ergonomica, assicurando sicurezza e consapevolezza dei suoni ambientali, disponibili a 116 euro.

Oltre agli sconti, Huawei premia i clienti che acquistano online attraverso Huawei Store con vantaggi esclusivi: consegna gratuita e veloce, opzioni di pagamento flessibili e un servizio post-vendita dedicato. Durante la Stagione dei Vantaggi Huawei, in programma dal 1° novembre 2025 al 15 gennaio 2026, sarà inoltre possibile accedere a servizi di assistenza con manodopera gratuita e sostituzioni di batteria a prezzi ridotti.

Le offerte del Black Friday Huawei 2025 sono un invito a riscoprire la tecnologia con un tocco di eleganza e innovazione. Un’occasione unica per rinnovare il proprio dispositivo preferito o trovare il regalo perfetto, approfittando di vantaggi e promozioni a tempo limitato.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Motori

Omoda 4 Ultra svelata all’evento OMODA DREAM DAY

Senza categoria

Mobrici torna con “Con la lingua”, il nuovo singolo scritto con Gazzelle

Spettacolo

The Beatles Anthology: il ritorno leggendario di una storia senza tempo

Tecnologia

Huawei Black Friday: le migliori offerte tecnologiche dell’anno

Motori

Kia PV5 è International Van of the Year 2026

Moda

Yellow Weeks Opel: shopping natalizio nel Lifestyle Shop

Tecnologia

LG svela UltraFine evo 6K: il primo monitor 6K al mondo con Thunderbolt  5

Tecnologia

ASUSTOR presenta i nuovi NAS Drivestor Gen2 con connettività 2.5GbE e supporto 4K

Motori

Mazda presenta la tecnologia “Mobile Carbon Capture” con risultati eccellenti al Super Taikyu 2025

Motori

La nuova CUPRA Formentor VZ5: l’iconico 5 cilindri ora su strada

Giochi

Kirby Air Riders è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Spettacolo

“Ma cosa mi dici mai?”: il nuovo podcast Original RaiPlay Sound di Topo Gigio

Motori

Leapmotor B10 conquista le 5 stelle Euro NCAP: sicurezza e innovazione per la mobilità elettrica

Motori

BYD lancia la nuova ATTO 2 DM-i: efficienza e autonomia da 1000 km per il SUV compatto
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15 e la nuova frontiera della fotografia computazionale

Motori

BMW Roma inaugura la sede rinnovata di Via Salaria e presenta la nuova BMW iX3

Spettacolo

Sethu annuncia “In fiore”: un nuovo inizio tra fratellanza, rinascita e musica

Motori

BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano: un connubio tra eccellenza e sostenibilità

Motori

FIAT è partner ufficiale del 43° Torino Film Festival

Motori

Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid MY26: più potenza, tecnologia e stile 

Spettacolo

Pink Floyd, “Wish You Were Here” compie 50 anni: arriva la riedizione speciale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

LG svela UltraFine evo 6K: il primo monitor 6K al mondo con Thunderbolt  5

LG Electronics presenta il nuovo monitor professionale LG UltraFine evo 6K (modello 32U990A), il primo al mondo a integrare la connettività Thunderbolt 5. Pensato per videomaker, designer...

8 ore ago

Tecnologia

ASUSTOR presenta i nuovi NAS Drivestor Gen2 con connettività 2.5GbE e supporto 4K

ASUSTOR amplia la propria gamma di soluzioni per l’archiviazione domestica e professionale annunciando i nuovi Drivestor 2 Gen2 (AS1202T) e Drivestor 4 Gen2 (AS1204T)....

8 ore ago
OnePlus 15 OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15 e la nuova frontiera della fotografia computazionale

Scattare una foto con lo smartphone può sembrare il gesto più naturale e immediato del mondo, ma dietro quel singolo clic si nasconde un’operazione...

12 ore ago

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Le nuove Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition segnano un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra il celebre marchio audio britannico e l’iconica...

1 giorno ago