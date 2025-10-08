HUAWEI Pura 80, fotografia e design al massimo livello

Connect with us

HUAWEI ha ufficialmente presentato la nuova serie di smartphone Pura 80, progettata per elevare ulteriormente gli standard della fotografia mobile. Con un’estetica lussuosa e funzionalità avanzate, questi dispositivi puntano a ridefinire il concetto di eccellenza tecnologica. La Serie Pura 80 è caratterizzata da un design iconico denominato “Forward Symbol”. I modelli Ultra e Pro, disponibili anche nella finitura “Glazed Red”, sono impreziositi da un sofisticato anello dorato, che rappresenta il simbolo distintivo del brand. Questo elemento non solo arricchisce il design, ma esalta anche l’estetica complessiva dell’apparecchio.

Uno dei punti di forza della nuova serie è l’innovativa Ultra Lighting Camera da 1 pollice, che consente di ottenere immagini di eccezionale luminosità e dettaglio anche in condizioni di scarsa luce. Il modello Ultra è inoltre dotato di un doppio teleobiettivo che offre ingrandimenti ottici di 3.7x e 10x, ideali per ritratti e primi piani cinematografici.

La tecnologia XMAGE di HUAWEI potenzia queste fotocamere, sfruttando il più grande sensore teleobiettivo del settore insieme a avanzati algoritmi per produrre immagini straordinariamente nitide, anche con elevati ingrandimenti. “La serie rivoluziona la fotografia e la videografia di scena, immortalando dettagli ultra-nitidi e colori vibranti”.

Oltre alle capacità fotografiche, i dispositivi Pura 80 sono dotati di funzionalità intelligenti come il pulsante Smart Controls, che permette un accesso rapido a funzioni frequentemente utilizzate. La batteria da 5170 mAh, con supporto per il superamento della ricarica rapida HUAWEI SuperCharge da 100W, garantisce un’operatività ininterrotta.

La resistenza è un altro punto focale di questi smartphone, grazie al 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun Glass che migliora notevolmente la resistenza ai graffi e alle cadute. Questo vetro di nuova generazione assicura una protezione senza precedenti, rendendo il dispositivo più duraturo nel tempo.

In merito ai prezzi, la disponibilità parte dal 29 ottobre, con il modello Pura 80 Pro in vendita a € 1,099 e il modello Ultra a € 1,499. Inoltre, per gli acquisti iniziali, è disponibile uno sconto di € 100 utilizzando il coupon AMKTCSPURA80.

