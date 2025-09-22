Huawei svela la serie HUAWEI WATCH GT 6 all’evento “Ride the Wind” a Parigi

In una vibrante cornice parigina, Huawei ha lanciato l’attesissima serie HUAWEI WATCH GT 6 durante l’evento globale “Ride the Wind”. Con un elegante connubio tra design e funzionalità sportive, la nuova serie promette fino a 21 giorni di autonomia della batteria, GPS ad alta precisione e un’ampia gamma di modalità di allenamento. Una delle novità più affascinanti è il sistema HUAWEI TruSense, che offre metriche di salute avanzate e precise.

Huawei non si è fermata qui. Tra le altre novità, il HUAWEI WATCH Ultimate 2 si distingue come il primo smartwatch al mondo certificato per immersioni fino a 150 metri, grazie a una tecnologia subacquea innovativa che permette di inviare messaggi e attivare SOS a grandi profondità.

“Now Is Yours” è il nuovo slogan di Huawei che riflette il suo impegno verso i giovani consumatori globali, promuovendo una visione inclusiva e innovativa. Questo concetto è parte del DNA dell’azienda, sinonimo di tecnologie all’avanguardia che migliorano la vita quotidiana.

In ambito audio, le HUAWEI FreeBuds 7 i colpiscono con la loro combinazione perfetta di cancellazione dinamica del rumore e audio spaziale avvolgente, ideali per chi cerca un’esperienza di ascolto di alta qualità ovunque si trovi.

Il nuovo HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, associato alla stilo HUAWEI M-Pencil Pro, è stato appositamente progettato per un comfort visivo superiore, rivolgendo un particolare sguardo all’apprendimento e alla creatività digitale.

Tutti questi prodotti incarnano la promessa di Huawei di continuare a integrare tecnologia e stile di vita in un viaggio verso il futuro, includendo prime mondiali come le funzionalità subacquee del WATCH Ultimate 2 e le avanzate capacità del WATCH GT 6 nel miglioramento delle performance sportive.

La disponibilità dei nuovi dispositivi è imminente: la serie WATCH GT 6 è già disponibile, mentre il WATCH Ultimate 2 sarà sul mercato dall’8 ottobre.