HUAWEI WATCH Ultimate 2: l'eccellenza dello sport all'aperto con tecnologia di ultima generazione

Published

Huawei ha svelato il nuovo HUAWEI WATCH Ultimate 2 durante l’evento globale “Ride The Wind”, tenutosi a Parigi il 19 settembre. Disponibile all’acquisto dall’8 ottobre 2025 nelle versioni nero e blu, questo smartwatch si distingue come il primo a supportare la comunicazione subacquea basata su sonar, con prezzi a partire da 899,00€. In occasione del lancio, Huawei offre un coupon di 100,00€ di sconto e le HUAWEI FreeBuds Pro 4 in omaggio, del valore di 199,00€, per chi acquista entro il 4 novembre.

Il HUAWEI WATCH Ultimate 2 ridefinisce gli standard di immersione e sicurezza, supportando immersioni fino a 150 metri grazie alle sue eccezionali proprietà di resistenza all’acqua. Questo smartwatch introduce una funzione di comunicazione basata su sonar, che consente l’invio di messaggi preimpostati ed emoticon ad altri smartwatch entro 30 metri. Inoltre, offre una funzione SOS subacquea per situazioni d’emergenza, coprendo una distanza di 60 metri.

Il dispositivo è realizzato con un resistente metallo liquido a base di zirconio, garantendo impermeabilità fino a 150 metri. Caratterizzato da una ghiera in nanocristallo ceramico bicolore e vetro zaffiro, assicura resistenza e durata eccezionali. Il sistema TruSense si avvale della tecnologia X-TAP e di sensori posteriori super-sensibili, consentendo di monitorare fino a 11 parametri chiave per la salute attraverso la funzione Health Glance.

L’orologio integra un sistema di antenna a fessura e il sistema di posizionamento Sunflower, che garantisce connettività rapida e affidabile anche in ambienti estremi. Il sistema di antenna a fessura di HUAWEI WATCH Ultimate 2 assicura una migliore ricezione del segnale all’aperto. Supportato da tecnologia dual-band a cinque sistemi e algoritmi avanzati, lo smartwatch garantisce una navigazione estremamente precisa.

Dotato di mappe HD dei campi da golf e funzionalità professionali per l’outdoor, HUAWEI WATCH Ultimate 2 si presenta come il compagno ideale per atleti e appassionati di attività all’aperto. Compatibile con qualsiasi smartphone e sistema operativo, offre anche un monitoraggio preciso della salute, misurazioni continue di SpO2 e dettagliato controllo della frequenza cardiaca e del sonno.

Con un’autonomia fino a 11 giorni in modalità di risparmio energetico e 4,5 giorni in uso standard, rappresenta un nuovo paradigma nel mondo degli indossabili, privilegiando le esperienze all’aria aperta senza compromettere le funzionalità essenziali per la salute e la comodità quotidiana.

