Hyundai svela INSTEROID: concept fuori dagli schemi ispirata al mondo dei videogiochi

Hyundai ha sorpreso il mondo dell’automotive rilasciando le prime immagini e un video teaser della sua nuova concept car, INSTEROID, un veicolo dall’estetica dirompente e dalla personalità fuori dagli schemi. Frutto di un’interpretazione audace del concetto di “auto da sogno”, INSTEROID è una celebrazione creativa del lato più emozionale del brand coreano.

Il nome INSTEROID nasce dalla fusione di “INSTER” e “STEROID”, sottolineando il carattere muscolare ed eccentrico di questa concept car. Basata sul city-SUV 100% elettrico INSTER, che ha riscosso grande successo sin dal suo debutto internazionale, questa versione estrema punta a elevare ulteriormente l’esperienza emozionale della mobilità elettrica.

Dalle immagini teaser rilasciate, si nota subito come INSTEROID vada ben oltre il design tradizionale, con linee ispirate ai videogiochi di corse automobilistiche. Tra gli elementi più distintivi spiccano gli sfoghi d’aria nei passaruota, i cerchi da 21 pollici e l’imponente accoppiata di spoiler e diffusore posteriore. Il tutto è impreziosito da elementi luminosi in stile pixel, ormai firma distintiva delle elettriche Hyundai.

Ma INSTEROID non si limita a stupire con il design. Ogni dettaglio dell’abitacolo è stato progettato per trasmettere un’idea di pura innovazione. La plancia di controllo futuristica, il cluster digitale all’avanguardia e una serie di accorgimenti stilistici inediti fanno di questa concept un vero e proprio manifesto della visione Hyundai per il futuro dell’auto elettrica.

L’idea alla base di INSTEROID è quella di portare il design automobilistico ai confini della realtà, combinando un’estetica estrema e fuori dagli schemi con l’ingegneria avanzata di Hyundai. Il risultato è un veicolo che sembra uscito direttamente da un circuito digitale, capace di catturare l’immaginazione degli appassionati di auto e tecnologia.

Hyundai svelerà INSTEROID al pubblico a inizio aprile, un evento attesissimo che promette di mostrare una delle concept car più sorprendenti degli ultimi anni.