Hyundai TUCSON 2026: il SUV di segmento C si rinnova con design audace e tecnologie AI

Hyundai alza l'asticella nel segmento C con la nuova TUCSON 2026, SUV che ridefinisce i canoni di design, tecnologia, comfort e connettività, puntando a consolidare il proprio primato in Europa.

L'aspetto esterno della Nuova TUCSON colpisce al primo sguardo grazie al linguaggio stilistico Art of Steel, alla caratteristica firma luminosa H-Edge e ai gruppi ottici Prism Rear Lamp, elementi che donano una presenza su strada ancora più decisa e moderna. Dimensioni incrementate garantiscono maggiore abitabilità e una silhouette equilibrata: lunghezza 4.560 mm (+35 mm), larghezza 1.900 mm (+35 mm) e altezza 1.670 mm (+20 mm), con porte dall'apertura maggiorata per agevolare l'accesso. Le nuove colorazioni includono tinte esclusive come Moonlake Blue e Rich Walnut, anche in variante opaca, e Ignite Red.

Lo spazio interno si ispira al concetto di Furnished Space, proponendo materiali ricercati e morbide imbottiture dall'impatto premium. L'abitacolo, progettato per ridurre lo stress durante la guida, offre display ergonomici, pulsanti fisici a comandi principali, fino a quattro prese USB-C da 100 W per la ricarica rapida e due slot wireless Qi da 15 W. Il comfort è ai massimi livelli grazie ai sedili Ergo Motion Seat e Relaxation Seat, dotati di massaggio e regolazione one-touch. Il Multi-Air Mode distribuisce l'aria condizionata su più bocchette evitando flussi diretti, mentre il climatizzatore a tre zone assicura una temperatura ottimale per tutti i passeggeri. Su tutta la gamma non mancano dettagli intelligenti: supporti AddGear per tablet e accessori, portabicchieri nelle porte posteriori e vani nascosti.

La TUCSON 2026 si distingue per la versatilità: il bagagliaio da 695 litri è ai vertici della categoria, la seconda fila offre spazio per le gambe di 1.002 mm e ampia libertà alle spalle. La capacità di traino arriva fino a 1.910 kg nella versione full hybrid, 1.810 kg per la plug-in hybrid. I sedili posteriori sono separabili 40/20/40 e dotati di scorrimento fino a 150 mm, per una modularità ottimale nel trasporto di passeggeri e carichi.

Un vero salto generazionale arriva anche nell'infotainment, con il nuovo sistema Pleos Connect basato su Android Automotive. Il display centrale touchscreen, fino a 17 pollici, si affianca a uno slim display digitale da 9,9 pollici leggibile sopra al volante. Gleo AI, assistente vocale evoluto, garantisce interazioni naturali e comprensione del contesto, permettendo di accedere rapidamente a funzioni e informazioni senza distrazioni. Presenti aggiornamenti software over-the-air, Hyundai Digital Key 2 per apertura e avvio tramite smartphone o smartwatch, audio premium Bang & Olufsen e illuminazione ambiente Smart Mood Lamp per rendere ogni viaggio ancora più esclusivo.

Lato sicurezza, la TUCSON 2026 conferma l'impegno Hyundai: dotata di sette airbag, carrozzeria in acciaio ad alta resistenza e montanti rinforzati, adotta sistemi Hyundai SmartSense di ultima generazione, tra cui Forward Collision-Avoidance Assist 2, Highway Driving Assist 2, Intelligent Speed Limit Assist e Navigation-based Smart Cruise Control. Fiore all'occhiello le tecnologie come Memory Reverse Assist (parcheggia da sola in retromarcia su tragitti già memorizzati), Remote Smart Parking Assist, Ground View Monitor per la visione a 360 gradi e Trailer Reverse Assist per semplificare l'utilizzo con rimorchi. L'In-Cabin Monitoring Unit verifica l'attenzione del conducente e la presenza di occupanti, offrendo anche Child Presence Detection e Rear Occupant Alert.

Molta attenzione è stata riservata alle motorizzazioni elettrificate. In gamma, un 1.6 T-GDI benzina da 150 CV nelle versioni ICE o mild hybrid 48V, un full hybrid da 245 CV e 380 Nm di coppia, e la plug-in hybrid con sistema da 292 CV e batteria da 17,1 kWh, capace di offrire un'autonomia in elettrico fino a 81 km (dato in omologazione) e ricarica a 7,2 kW. La nuova funzione HEV Stay Mode rende possibile mantenere climatizzazione, audio e ricarica dispositivi anche a motore spento, esperienza tipica dei veicoli elettrici. "Ci siamo sfidati ed abbiamo deciso di far progredire TUCSON in ogni ambito importante per i clienti, dal design al comfort, dalla tecnologia all'efficienza. Il risultato non è semplicemente la nuova generazione di TUCSON. È la migliore TUCSON che abbiamo mai realizzato", ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

TUCSON si conferma protagonista in Europa. Il modello, che dal 2004 ha venduto oltre 2 milioni di unità nel vecchio continente, detiene il primo posto per vendite nel segmento SUV privati nel 2025. La produzione per i mercati europei avviene nello stabilimento di Hyundai Motor Manufacturing Czech, in Repubblica Ceca. Il 12 ottobre, al Salone dell'Auto di Parigi, verrà svelata una nuova versione ancora più dinamica.

La Nuova TUCSON 2026 consolida così la centralità del modello nella gamma globale del marchio, abbinando soluzioni di stile, tecnologia e sicurezza a una versatilità senza compromessi.