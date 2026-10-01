Nasce CHERY ITALY: il Gruppo punta su un ecosistema multibrand nel mercato auto

CHERY ITALY debutta come nuova identità nel panorama automobilistico italiano, segnando un passaggio strategico per uno dei principali gruppi automobilistici cinesi a livello globale. Il cambiamento arriva dopo il successo del lancio di OMODA e JAECOO, che hanno trainato la rapida espansione del gruppo nel Paese nelle ultime due stagioni. In meno di due anni dalla nascita della filiale italiana, le immatricolazioni sono balzate dalle 15.500 del 2025 a oltre 28.000 vetture nei soli primi otto mesi del 2026.



La nuova denominazione, CHERY ITALY S.r.l., riflette la volontà del gruppo di configurarsi come piattaforma multibrand, pronta ad offrire una gamma diversificata e complementare di marchi. Accanto alle già note OMODA - icona di tecnologia e design contemporaneo - e JAECOO, dal carattere SUV e outdoor, si aggiungono ora in Italia i marchi CHERY e LEPAS. CHERY amplia l'offerta con SUV elettrificati della linea TIGGO pensati per le famiglie, mentre LEPAS si rivolge a chi cerca una mobilità premium, elegante e tecnologica. Dal 2027 farà il suo ingresso anche iCAUR, brand specializzato in SUV e fuoristrada elettrificati, che arricchirà ulteriormente il portafoglio e la presenza del Gruppo nei segmenti più innovativi.



Questa evoluzione porta CHERY ITALY ad essere una realtà capace di rispondere a esigenze e target diversi, senza mutare l'identità dei singoli brand, ciascuno con posizionamenti e strategie commerciali propri. A guidare l'azienda è Kevin Cheng come CEO, supportato da una nuova squadra direzionale che vede Alfredo Pastore alla guida dei marchi OMODA, JAECOO e iCAUR e Nicola Marsala per CHERY e LEPAS. La riorganizzazione mira a massimizzare le sinergie interne e consolidare lo sviluppo di ciascun marchio.



Il passaggio a CHERY ITALY rappresenta molto più di un cambio di denominazione: racconta l'evoluzione del nostro progetto nel Paese, afferma Kevin Cheng, CEO. Siamo entrati in Italia poco più di due anni fa e in un periodo molto breve abbiamo costruito una presenza significativa, una rete solida e una crescente base di clienti. Un risultato reso possibile anche grazie ai nostri dealer, che hanno creduto fin dall'inizio nel progetto e hanno investito insieme a noi nella crescita dei nostri brand. Oggi apriamo una nuova fase, con l'ambizione di costruire una presenza sempre più forte e di lungo periodo nel mercato italiano.



OMODA e JAECOO sono stati il punto di partenza di questa storia e continueranno ad avere un ruolo centrale nella nostra strategia, aggiunge Alfredo Pastore. I risultati raggiunti in poco più di due anni dimostrano quanto rapidamente i due brand siano riusciti a conquistare la fiducia del mercato italiano. Il nostro obiettivo è continuare a farli crescere, rafforzandone ulteriormente identità e posizionamento, e prepararci allo stesso tempo all'arrivo di iCAUR, che ci consentirà di presidiare un nuovo territorio di mercato con una proposta fortemente distintiva.



La nascita di CHERY ITALY coincide con un momento particolarmente importante per lo sviluppo del Gruppo nel nostro Paese, conclude Nicola Marsala. L'ingresso di CHERY e LEPAS amplia significativamente la nostra capacità di parlare a pubblici diversi: da una proposta fortemente orientata alle esigenze delle famiglie a una nuova interpretazione della mobilità premium, contemporanea e tecnologica. Avere brand complementari, ciascuno con una propria identità, ci permette di ampliare la nostra presenza sul mercato e, allo stesso tempo, di creare nuove opportunità di sviluppo per la rete.



La nascita di CHERY ITALY segna così un ulteriore passo nel rafforzamento del gruppo nel mercato italiano, grazie a una strategia di crescita articolata e a un portafoglio di brand pronti ad affrontare le nuove sfide della mobilità.