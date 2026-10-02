Leapmotor conquista il mercato italiano: crescita record e nuova B03X al vertice

Leapmotor si impone come protagonista assoluto del mercato automobilistico italiano, registrando a settembre una crescita del 453% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e totalizzando 2.200 immatricolazioni. T03 si consolida come leader tra le citycar elettriche del segmento A nei clienti privati, mentre la recente B03X conquista già il primo posto tra i B-SUV BEV, a testimonianza dell'immediato successo della nuova proposta del marchio.

Secondo i dati resi noti, Leapmotor raggiunge una quota dell'1,6% sul totale delle Passenger Cars e del 2,1% nel canale privati. Nel mercato delle vetture elettriche a batteria, il brand ottiene il secondo posto tra i privati con una quota del 16,3%, e si conferma forte anche nel comparto PHEV/REEV. Questi dati certificano come la strategia di Leapmotor, orientata a rendere l'elettrificazione accessibile e tecnologicamente avanzata, sia pienamente apprezzata dal pubblico italiano.

Il modello T03 resta saldamente tra le elettriche più amate dagli italiani: terza più venduta tra le elettriche in generale e prima assoluta nel segmento A, con una quota vicina al 46% fra i clienti privati. In pratica, quasi una citycar elettrica di segmento A su due scelta dai privati in Italia è una Leapmotor T03.

Particolarmente notevole il debutto della nuova Leapmotor B03X, che a poche settimane dal lancio balza subito al vertice tra le B-SUV elettriche più acquistate, conquistando l'attenzione del mercato grazie a una combinazione di tecnologia, abitabilità, contenuti premium e accessibilità.

Cresce anche la presenza di Leapmotor nei segmenti C, con la B05 che si attesta al secondo posto tra le hatchback elettriche, mentre la B10 REEV Hybrid conquista il primato tra i C-SUV PHEV/REEV, rafforzando la posizione del marchio anche nelle motorizzazioni elettrificate ad autonomia estesa.

I dati di settembre confermano la costante crescita di Leapmotor in Italia e il rafforzamento nei segmenti strategici, grazie a una gamma sempre più completa e competitiva. L'andamento positivo del mese consolida inoltre la leadership di Leapmotor tra i marchi emergenti della mobilità elettrica, sottolineando il ruolo centrale nella transizione verso un trasporto a zero e basse emissioni.