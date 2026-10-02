Toyota guida il mercato full hybrid a settembre e si conferma leader tra i marchi esteri

Toyota si conferma leader tra i marchi esteri a settembre con 10.664 immatricolazioni, dominio nel segmento full hybrid e risultati eccellenti anche per Lexus.

Toyota si conferma ancora una volta protagonista nel panorama automobilistico italiano, chiudendo il mese di settembre con 10.664 nuove immatricolazioni e una quota di mercato del 7,7%. Il marchio non solo mantiene la leadership tra i brand esteri per il mese, ma replica la performance anche nei primi nove mesi dell'anno, raggiungendo complessivamente 89.605 unità vendute e una quota di mercato del 7,1%.

La strategia del marchio giapponese si distingue soprattutto nel segmento full hybrid, dove Toyota domina con 82.047 unità da inizio anno, rappresentando il 40% del mercato totale e piazzando tre modelli, Yaris Cross, Yaris e Aygo X, ai primi posti della classifica generale. A settembre, il successo della gamma full hybrid si riflette nelle vendite, con una percentuale del 92% sulle immatricolazioni totali della casa e la Yaris Cross in vetta grazie all'introduzione del nuovo modello.

Il marchio è risultato il più venduto in 11 grandi città italiane, tra cui Roma, Milano, Bergamo e Bologna, confermandosi tra le prime scelte degli automobilisti urbani. La proposta Toyota sembra rispondere perfettamente alle attuali preoccupazioni degli italiani legate all'aumento dei prezzi dei carburanti, grazie a efficienza, bassi consumi e costi di gestione ridotti. Oltre a questo, da settembre per quasi tutta la gamma arriva l'esenzione del Bollo, calcolato sulla sola potenza del motore termico, un ulteriore vantaggio per i clienti.

Il mese di settembre ha segnato un aumento del 9,9% nelle vendite del mercato auto italiano rispetto allo stesso periodo del 2022. Toyota ha saputo sfruttare la crescita di tutti i canali di vendita, specialmente quello privato, dove le vendite rappresentano il 74% delle sue immatricolazioni mensili, attestando così un rapporto privilegiato con il cliente finale.

Anche il brand Lexus si segnala per un andamento in netta controtendenza rispetto al mercato premium, registrando il miglior mese dell'anno con 836 nuove immatricolazioni, pari a una crescita del 41% rispetto a settembre 2022 e consolidando una quota del 3,4% (+1,1 punti percentuali). Da inizio anno Lexus ha totalizzato 5.275 vetture vendute, con un incremento del 9%.

Toyota conferma così la propria strategia vincente puntando sulla versatilità tecnologica e su un'offerta che combina efficienza, innovazione e attenzione alle esigenze degli automobilisti italiani.