Mazda CX-60: 1.000 euro in buoni carburante Q8 per chi sceglie il SUV

Mazda lancia un'iniziativa concreta per chi sceglie la CX-60: 1.000 euro in buoni carburante Q8 disponibili fino al 30 novembre 2026. Un gesto pensato per venire incontro agli automobilisti in un periodo segnato da incertezza e aumento dei prezzi dei carburanti. L'offerta rappresenta un vantaggio tangibile per chi percorre molti chilometri ogni anno, pari a circa 8.400 km secondo le stime sulla versione diesel della vettura.



L'iniziativa è cumulabile con le offerte Mazda già in corso che possono arrivare fino a 9.000 euro di vantaggi, rendendo la scelta della Mazda CX-60 ancora più conveniente. Il SUV è disponibile sia con motorizzazioni diesel, tra cui l'avanzato e-Skyactiv D, sia in versione Plug-in Hybrid benzina, con focus sulle prestazioni brillanti e sui consumi contenuti, ideali per chi viaggia tanto.



Grazie alla partnership con Q8, i clienti che acquisteranno una Mazda CX-60 entro il termine della promozione riceveranno i buoni carburante da utilizzare presso le stazioni di servizio Q8 italiane. L'offerta si estende anche alle aziende e ai titolari di partita IVA che, scegliendo la versione 249cv AWD Homura con la formula Mazda Rent, potranno beneficiare di un canone mensile a partire da 449 euro (IVA esclusa) e ricevere comunque i 1.000 euro in carburante.



Il beneficio è particolarmente rilevante per chi utilizza frequentemente l'auto e cerca efficienza nei consumi durante lunghe percorrenze. "Chi sceglie CX-60 spesso cerca un'auto con cui affrontare tanti chilometri nel comfort e con consumi efficienti. Per questo abbiamo voluto affiancare alla vettura un beneficio immediato e concreto: 1.000 euro di Buoni Carburante Q8, cumulabili con le offerte in corso. È un modo per dimostrare attenzione alle esigenze reali dei nostri clienti in Italia e rendere ancora più vantaggiosa la scelta di CX-60", ha dichiarato Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia.



L'iniziativa sottolinea l'impegno di Mazda nel proporre soluzioni capaci di rispondere alle esigenze degli automobilisti, combinando tecnologia, comfort, efficienza e vantaggi economici reali. I buoni carburante sono utilizzabili entro 24 mesi dall'attivazione in tutte le stazioni Q8 e Q8 easy aderenti, secondo il regolamento previsto.