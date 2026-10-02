Lil Nas X torna con World's Greatest! Singolo personale e video emozionante

Lil Nas X torna sulla scena internazionale con il nuovo singolo World's Greatest!, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 9 ottobre. L'artista, che ha già totalizzato oltre 50,3 miliardi di stream nel mondo e 31,9 miliardi di visualizzazioni video, racconta in questa canzone una storia profondamente personale, ripercorrendo il suo viaggio dagli inizi alle vette raggiunte, senza paura di mostrare vulnerabilità e determinazione.

Il brano, scritto da Lil Nas X e prodotto da C.WRAY e Steve Rusch, segna l'inizio di un nuovo capitolo artistico. In World's Greatest!, Montero si confronta con le difficoltà che ha incontrato nella sua crescita personale e professionale, alternando momenti di fragile introspezione a decise affermazioni di successo. I'm a champion diventa così il mantra che racchiude il senso della canzone, invitando chi ascolta a non arrendersi anche quando la strada appare in salita.

A rafforzare il messaggio arriva anche il nuovo video ufficiale, girato ad Atlanta dal regista Phillip Youmans: le immagini intrecciano il passato e il presente di Montero, mostrando il dialogo tra il bambino che sognava un futuro diverso e l'artista di fama mondiale che è diventato oggi. Ogni fotogramma trasmette la tensione tra ricordi d'infanzia e conquiste mature, in una narrazione visiva intensa ed evocativa.

World's Greatest! è una canzone speciale anche per l'omaggio alla madre scomparsa Tamikia Hill. Lil Nas X ha annunciato il brano condividendo un messaggio audio materno, in cui la donna lo invita a lasciarsi guidare dalla fede e non dalle apparenze. Lascia che sia la fede a guidarti, non ciò che vedi era il mantra di mia madre. Man mano che affronto la vita, questa frase risuona sempre più dentro di me, ha raccontato l'artista, dedicando così la canzone e il video alla sua figura più importante.

Questo nuovo singolo rappresenta la prima uscita di Lil Nas X dal marzo 2025. Dopo il successo globale di Old Town Road, l'album MONTERO e hit come Industry Baby e That's What I Want, Montero si conferma capace di trasformare esperienze intime in inni universali. World's Greatest! promette di conquistare ancora una volta una vasta platea, unendo autenticità personale e innovazione pop.