Anther e WEV Electric, le gamme ATV e UTV per lavoro e svago

Anther Europe e WEV Electric lanciano le gamme ATV e UTV in Italia: quad termici da 5.690€ con doppia omologazione e UTV elettrici con piattaforma a 350 volt

Anther Europe e WEV Electric, quad e side-by-side per lavoro e tempo libero: dal termico con doppia omologazione all'elettrico a 350 volt. Due gamme complementari per il mercato italiano dei veicoli off-road: Anther propone quattro ATV e cinque UTV a motore endotermico, omologabili come quadricicli o trattori agricoli con prezzi da 5.690 euro, mentre WEV Electric punta sull'UTV S80 con piattaforma al litio di derivazione automotive. Nel mirino aziende agricole, soccorso e ospitalità.

Si chiamano ATV e UTV e in Italia vivono tra campi, boschi, cantieri, villaggi turistici e mezzi di soccorso. L'ATV (All Terrain Vehicle) è il quad: quattro ruote e manubrio, si guida come una moto. L'UTV (Utility Task Vehicle), o side-by-side, ha volante, pedali, sedili affiancati con cinture e un cassone posteriore: una piccola jeep da lavoro capace di andare dove un'auto non arriva. È in questo mercato che debuttano le gamme di Anther Europe e WEV Electric, rispettivamente a motore endotermico ed elettrico, presentate a stampa e rivenditori con tre giorni di test drive sullo storico impianto Motocross Malpensa, gestito dal Motoclub MV Gallarate ASD, tra rampe, ostacoli e passaggi off-road.

Anther, progetto europeo a proprietà italiana distribuito da Anther Europe Srl di Verano Brianza, propone quattro quad e cinque side-by-side con motori monocilindrici e bicilindrici a V, pensati tanto per il lavoro quanto per lo svago. La particolarità della gamma è la doppia omologazione degli ATV, disponibili sia come quadriciclo L7e, con velocità massima di 90 km/h, sia come trattore agricolo T3b, con velocità massima di 60 km/h.

Quattro i modelli di quad. L'A500 monocilindrico da 500 cc è l'entry level, leggero e con un buon rapporto qualità-prezzo; l'A650 bicilindrico a V da 650 cc è pensato per l'agricoltura; l'A800 da 800 cc è il modello ad alte prestazioni per i terreni più difficili, disponibile full optional con paraurti di protezione e cerchi in lega; l'A1000 da 1.000 cc è il top di gamma, con cerchi completi di beadlock, sella bicolore e ammortizzatori a gas. Su tutti i modelli sono di serie il verricello anteriore da 1.500 kg, il gancio di traino posteriore e la trazione posteriore con 4x4 inseribile e bloccaggio del differenziale anteriore.

Gli UTV della gamma Anther sono invece tutti omologati come trattori agricoli T1b, con velocità massima di 60 km/h, e hanno la cabina completa di serie. Lo U500 monocilindrico da 500 cc è il due posti d'ingresso, con schermo LCD digitale, cerchi in lega e parabrezza apribile; lo U650 bicilindrico a V da 650 cc punta sulla coppia per il traino; lo U1000 da 1.000 cc, tre posti, è il modello da lavoro, disponibile full optional con riscaldamento e aria condizionata, ammortizzatori a gas, cerchi con beadlock, navigatore, kit radio e CarPlay; lo U1000 Cargo aggiunge un cassone in alluminio ribaltabile con pistone idraulico e una capacità di carico superiore a 800 kg. Completa la gamma la versione a sei posti dello U1000.

Il listino, IVA inclusa e franco fabbrica Verano Brianza, parte da 5.690 euro per l'A500 in versione trattore (6.490 euro come L7e) e prosegue con l'A650 da 7.490 e 8.490 euro, l'A800 da 8.990 e 9.490 euro e l'A1000 a 10.990 euro in versione L7e. Sul fronte UTV, lo U500 parte da 9.490 euro, lo U650 da 12.990 euro, lo U1000 tre posti da 14.990 euro, mentre lo U1000 sei posti costa 19.990 euro e lo U1000 Cargo 20.490 euro. La rete commerciale conta già 47 rivenditori in 15 regioni.

Se Anther rappresenta la visione tradizionale del fuoristrada, WEV Electric, distribuito in Italia da Egimotors Srl di Desio, guarda all'elettrico con un'ingegneria di derivazione automotive. Il protagonista è l'S80, un UTV full-size a tre posti con piattaforma al litio da 350 volt raffreddata a liquido: 80 kW di potenza di picco per affrontare gli ostacoli, 35 kW di potenza nominale per il lavoro quotidiano, 230 Nm di coppia e batteria da 17,5 kWh. L'autonomia dichiarata è di 100 km, la velocità massima supera i 100 km/h, la pendenza superabile arriva al 60%, la capacità di traino è di circa 1.800 kg e la portata del cassone di 590 kg.

Oltre a potenza, spunto, portata, traino e sostenibilità, gli UTV elettrici vantano una rumorosità inferiore del 40% rispetto ai mezzi a benzina di pari categoria: un vantaggio concreto per chi lavora in vigna, in un bosco o in una struttura ricettiva. La dotazione di serie comprende mezze porte, schermo LCD touch con Apple CarPlay, telecamere a 360 gradi, verricello da 5.000 libbre (oltre 2.200 kg) e un generatore portatile da 3,2 kW che estende l'autonomia di oltre 70 km. L'S80-L a sei posti mantiene lo stesso allestimento con due batterie al litio per un'autonomia ulteriormente migliorata.

Alla gamma UTV si affiancano le golf car WEV a 2, 4 e 4+2 posti, con piattaforma al litio da 48 volt e motore da 5 kW, touchscreen da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, quattro freni a disco e certificazione CE: pensate per il campo da golf, ma anche per aziende, resort e campeggi.

Quanto ai destinatari, il primo cliente è l'azienda agricola: l'omologazione trattore rende quad e side-by-side macchine da lavoro a tutti gli effetti. Seguono i servizi, dai corpi di soccorso alle aziende con grandi aree da percorrere: Egimotors ha alle spalle oltre trent'anni di veicoli allestiti per Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze armate e corpi forestali. Infine il tempo libero e l'ospitalità, con campeggi, agriturismi, resort e campi da golf, dove il silenzio dell'elettrico fa davvero la differenza.