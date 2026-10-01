Marco Toro entra nel Comitato Scientifico di ELMO per l’elettrificazione della mobilità

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, è stato nominato membro del Comitato Scientifico di ELMO, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Elettrificazione della Mobilità. Diretto dal professor Santolo Meo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ELMO riunisce la comunità accademica italiana impegnata sui temi della mobilità elettrica e rappresenta un punto di riferimento per ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nel settore.

La nomina di Toro si inserisce nel percorso di collaborazione tra Nissan e il mondo universitario italiano, con particolare attenzione all’elettrificazione, all’innovazione tecnologica e alla formazione delle nuove generazioni di ingegneri.

Il Consorzio ELMO riunisce gruppi di ricerca appartenenti a 15 università italiane, mettendo in comune conoscenze, competenze e risorse con l'obiettivo di favorire lo sviluppo e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità sostenibile.

Le attività di ELMO nascono dall’esperienza di docenti e ricercatori specializzati nei convertitori, nelle macchine e negli azionamenti elettrici e si estendono alla ricerca, allo studio e all’alta formazione sulla mobilità elettrica terrestre, navale e aerospaziale.

L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto più sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, favorendo al tempo stesso la condivisione di conoscenze e risorse tra il mondo accademico e quello industriale.

Il Consorzio svolge inoltre attività di supporto agli organi di governo europei, nazionali e locali nell'ambito della pianificazione e del controllo della mobilità sostenibile.

L’ingresso di Marco Toro nel Comitato Scientifico di ELMO avviene in qualità di esperto del settore della mobilità elettrica. L'organismo ha una funzione consultiva sotto il profilo scientifico e contribuisce alla definizione delle attività del Consorzio.

Tra i suoi compiti rientrano l'elaborazione dei piani pluriennali di attività, la formulazione di proposte per lo sviluppo delle iniziative di ELMO e l'espressione di pareri sugli aspetti scientifici collegati alle finalità del Consorzio.

La presenza di un esponente dell'industria automotive all'interno dell'organismo rafforza quindi il confronto tra ricerca universitaria e settore industriale, in un ambito come quello dell'elettrificazione che richiede competenze tecnologiche e formative sempre più specifiche.

L'ingresso di Marco Toro nel Comitato Scientifico rappresenta un ulteriore tassello dell'impegno di Nissan nella diffusione della mobilità sostenibile e nella creazione di occasioni di confronto tra industria, ricerca e università.

Un percorso che ha già coinvolto Toro in attività presso alcune delle principali università italiane, tra cui l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nell'ambito del progetto Nissan e-4U.

L'iniziativa è nata con l'obiettivo di avvicinare i giovani ingegneri al settore automotive e alle tecnologie legate a una mobilità sostenibile, sicura e connessa, creando un collegamento diretto tra il mondo della formazione e quello dell'industria.



